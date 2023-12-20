На 10,7 млрд тенге штрафа навредили экологии 2 компании в Атырауской области

Энергетика
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Аменова Дана
Корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

В Атырау прокуроры пополнили казну на 10,7 млрд тенге, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на региональный надзорный орган

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Как установила прокуратура Атырауской области ТОО Karabatan Utility Solutions и ТОО «Тенгизшевройл» превышали квоты парниковых газов, осуществляли эмиссии без экологического разрешения, превышали нормативы допустимых выбросов и загрязнения земель.

«По актам прокурорского надзора товарищества Karabatan Utility Solutions и ТОО «Тенгизшевройл» привлечены к административной ответственности. Компании признаны судом виновными, размер взысканного штрафа составил 10,7 млрд тенге», — заключили в надзорном органе.

#прокуратура #Атырауская область #штраф #недропользователи

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