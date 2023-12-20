На 10,7 млрд тенге штрафа навредили экологии 2 компании в Атырауской области

В Атырау прокуроры пополнили казну на 10,7 млрд тенге, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на региональный надзорный орган

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Как установила прокуратура Атырауской области ТОО Karabatan Utility Solutions и ТОО «Тенгизшевройл» превышали квоты парниковых газов, осуществляли эмиссии без экологического разрешения, превышали нормативы допустимых выбросов и загрязнения земель.