Крупный лесной пожар разгорелся в Калифорнии

Его площадь составляет около 900 га

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Пожар разгорелся недалеко от американского города Малибу в штате Калифорния, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РБК

Местные власти объявили эвакуацию по меньшей мере для 18 тыс. человек и 8,1 тыс. домов и предприятий. Отменены занятия в школах и университетах, а пляжи Малибу опустели, говорится в информации.

Ситуацию значительно ухудшают сильный ветер с порывами до 64 км/ч и критически низкая влажность 5%, заявили синоптики. Погодные условия должны улучшиться днем в среду, 11 декабря.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 7 произошло на севере Калифорнии в районе мыса Мендосино утром 5 декабря.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил чрезвычайное положение в округах Дель-Норте, Гумбольдт и Мендосино после землетрясения.