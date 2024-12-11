Крупный лесной пожар разгорелся в Калифорнии

США, Происшествия
31
Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Его площадь составляет около 900 га

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Пожар разгорелся недалеко от американского города Малибу в штате Калифорния, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РБК 

Местные власти объявили эвакуацию по меньшей мере для 18 тыс. человек и 8,1 тыс. домов и предприятий. Отменены занятия в школах и университетах, а пляжи Малибу опустели, говорится в информации.

Ситуацию значительно ухудшают сильный ветер с порывами до 64 км/ч и критически низкая влажность 5%, заявили синоптики. Погодные условия должны улучшиться днем в среду, 11 декабря.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 7 произошло на севере Калифорнии в районе мыса Мендосино утром 5 декабря.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил чрезвычайное положение в округах Дель-Норте, Гумбольдт и Мендосино после землетрясения.

 

#пожар #эвакуация #лесной пожар #Калифорния

Популярное

Все
«Больше всех народом любим тот, кто в битве неколебим...»
О трендах, кадрах и науке госуправления
В КазАТИУ состоялась встреча с участием членов Комиссии по правам человека
На принципах верховенства права
Родительство с большой буквы
В Казахстане начнут собирать американские комбайны
Предупреждать, а не устранять
Для эффективных решений важен диалог
1991-й: о чем свидетельствуют газетные архивы
«Здоровый образ жизни» для тенге
В целях устойчивого развития
Гарантия качественной медпомощи
Опреснительные мощности удвоены
Завершился международный тур VII олимпиады FEMO International
Врачи на вес золота
Чтить Родину и закон
Воздушная «скорая» спешит на помощь
Обнаружены новые документы о великой откочевке казахов
Игра объединила конфессии
Как стать городом креативных идей
Задачи прокуратуры – закон и порядок
Лица старого Уральска
Отечественный производитель пожаловался на Magnum
Деликатесы по скромной цене
Казашка впервые покорила воды Антарктиды
Производство шоколада может прекратиться
Каким декларантам налоговики блокируют счета
Где купить соғым в Астане
Боксеры Казахстана гарантировали себе 8 медалей на чемпионате Азии
Токаев поговорил по телефону с Трампом
Казахский свадебный обряд внесли в список ЮНЕСКО
Коммунальная перезагрузка
Жамбылские школьники показали лучшие знания по республике
В Тбилиси спецназ разогнал протестующих водометами
Вдохновлять собственным примером
Торговые ограничения в отношении Казахстана не имеют смысла – Даррен Спинк
«Незаконная концентрация ресурсов узким кругом лиц препятствовала развитию экономики» – генпрокурор
Токаев утвердил закон о республиканском бюджете на 2025 – 2027 годы
Гибридную электростанцию построят в Мангистау
Камеры начали фиксировать среднюю скорость на дорогах Казахстана
Мы будем привлекать инвестиции в туристическую отрасль ВКО для ее продвижения на международном уровне
Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее
Первый приговор по делу о вовлечении школьницы в секс-рабство вынесли в Кызылорде
На трассе Балхаш – Сарышаган задержали военного с крупной партией наркотиков
Арест, штрафы и лишение прав: участников беспредельного кортежа наказали в Конаеве
Студентов, пенсионеров и домохозяек в РК освободят от обязательного декларирования доходов
Казахстанских водителей предупредили о новом способе мошенничества
Президент подписал закон по вопросам реформирования жилищной политики
«Южный вектор» открыт для бизнес-предложений
В Кызылординской области открылась первая «Комфортная школа»
Санжар Адилов назначен заместителем министра внутренних дел РК
Увидеть Мангистау и запомнить навсегда
На собственной «резине»: от Нижнекамска до Караганды
Махмуд Сабырхан нокаутом выиграл бой на ЧА по боксу
Будем здесь учиться на хорошо и отлично
Президент посетил концерт, посвященный творчеству поэта Шомишбая Сариева
Кызылординский рис: от поля до стола
Грустные думки аграрные
Главную сверхспособность человека, которой нет у ИИ, назвали эксперты
Токаев прибыл в Баку

Читайте также

На рельсы метро упал мужчина в Алматы
Эвакуация началась на Филиппинах из-за нового извержения ву…
Пассажир напал на водителя автобуса в Алматы
Жители Туркестанской области почувствовали землетрясение

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]