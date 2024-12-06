В Калифорнии объявили ЧП из-за землетрясения

США, Происшествия
10
Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Землетрясение магнитудой 7 произошло на севере Калифорнии в районе мыса Мендосино утром 5 декабря

Фото: из открытых источников

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил чрезвычайное положение в округах Дель-Норте, Гумбольдт и Мендосино после землетрясения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РБК.

«Объявление чрезвычайной ситуации сегодня позволит направить больше ресурсов туда, где это необходимо для экстренного реагирования на утреннее землетрясение. Я благодарен за надежную систему, созданную в нашем штате, которая сегодня сработала так, как должна, и обеспечила безопасность и информированность людей», — заявил губернатор на своем сайте.

Землетрясение магнитудой 7,0 произошло на севере Калифорнии в районе мыса Мендосино утром 5 декабря, сообщила Геологическая служба США. Затем было зафиксировано несколько десятков афтершоков.

Было объявлено предупреждение о цунами. Жителей прибрежных районов Калифорнии и Орегона попросили покинуть береговую линию и подняться на возвышенность. Позднее предупреждение о цунами было отменено.

По данным сервиса Power Outage.us, в Калифорнии без света остались более 12 тыс. потребителей.

 

 

#землетрясение #США #Калифорния

Популярное

Все
На вершине слова
«Айсулу»: о времени, о людях, о себе
«Котико» для котиков с улицы
Что может сделать нас лучше?
Он памятник себе воздвиг… рукотворный
В школах ввели уроки личной безопасности
Жамбылские школьники показали лучшие знания по республике
Шопинг всемогущий
Жена «врага народа»
В Астане проходит XII Международный форум «Антиконтрафакт»
Некупленное мороженое мешает жить?
Вдохновлять собственным примером
Объекты археологии и архитектуры нужно сберечь
На принципах честного служения народу
В центр экономического притяжения превратилась СЭЗ «Қызылжар»
Шарбулак – «Үлгілі ауыл»
Почему в казахском языке нет диалектов?
Европейский вектор сотрудничества
Казахстанцы с оптимизмом смотрят в наступающий 2025 год
Певцы, актеры были вынуждены растрачивать свой талант, выступая перед руководством Карлага
«Южный вектор» открыт для бизнес-предложений
В Караганде запустили новый казахстанский маркетплейс
В поликлинике Кызылорды необоснованно завышали стоимость медсправок
Мы – из Казахстана!
Задачи прокуратуры – закон и порядок
Какая погода будет в Казахстане в ближайшие дни
Махмуд Сабырхан нокаутом выиграл бой на ЧА по боксу
Лица старого Уральска
Оперу «Айсулу» представили в «Астана Опера»
Главе Минкультуры поручено взять на особый контроль подготовку к юбилейным датам 2025 года
Осужден руководитель ветеринарной службы Туркестанской области
Глава государства назначил командующего войсками регионального командования «Астана»
Кобот мебель выпускает
69-летняя студентка из Турции учит казахский язык в университете Туркестана
Политическая дружба на принципах равенства и взаимоуважения
Стартовал чемпионат Азии по боксу
«Юные беркуты» трудностей не боятся
Продолжается международная акция «16 активных дней против насилия»
Вопрос жизни
Будем друзьями?
Казахской государственности – 12 веков, 12 столетий
Водителя арестовали из-за стикера на госномере в Жамбылской области
Второе рождение трассы
Продукцию из четырех областей везут на очередную ярмарку в Астану
Директоров школ и завучей в Караганде лишили доплаты
Метель и гололед прогнозируются в Казахстане до пятницы
До золота рукой подать
Больничный теперь не подделаешь
Адлет Барменкулов покидает пост президента КФФ
Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее
Мы будем привлекать инвестиции в туристическую отрасль ВКО для ее продвижения на международном уровне
Фуры двинулись в обход мегаполиса
Первый приговор по делу о вовлечении школьницы в секс-рабство вынесли в Кызылорде
На трассе Балхаш – Сарышаган задержали военного с крупной партией наркотиков
Арест, штрафы и лишение прав: участников беспредельного кортежа наказали в Конаеве
Студентов, пенсионеров и домохозяек в РК освободят от обязательного декларирования доходов
Шесть рейсов не могут вылететь из аэропорта Астаны
Казахстанских водителей предупредили о новом способе мошенничества
Нацбанк сообщил о переходе на международный стандарт ISO 20022
Президент подписал закон по вопросам реформирования жилищной политики

Читайте также

Токаев поговорил по телефону с Трампом
Мужчина поджег себя у здания акимата в Мангистау
Трамп предложил миллиардеру Айзекману пост главы НАСА
За три дня в Казахстане изъяли тонны нелегальной спиртосоде…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]