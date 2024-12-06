В Калифорнии объявили ЧП из-за землетрясения

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Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил чрезвычайное положение в округах Дель-Норте, Гумбольдт и Мендосино после землетрясения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РБК.

«Объявление чрезвычайной ситуации сегодня позволит направить больше ресурсов туда, где это необходимо для экстренного реагирования на утреннее землетрясение. Я благодарен за надежную систему, созданную в нашем штате, которая сегодня сработала так, как должна, и обеспечила безопасность и информированность людей», — заявил губернатор на своем сайте.

Землетрясение магнитудой 7,0 произошло на севере Калифорнии в районе мыса Мендосино утром 5 декабря, сообщила Геологическая служба США. Затем было зафиксировано несколько десятков афтершоков.

Было объявлено предупреждение о цунами. Жителей прибрежных районов Калифорнии и Орегона попросили покинуть береговую линию и подняться на возвышенность. Позднее предупреждение о цунами было отменено.

По данным сервиса Power Outage.us, в Калифорнии без света остались более 12 тыс. потребителей.