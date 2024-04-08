Кто еще будет допрошен по делу Бишимбаева в суде

Фото: Верховный суд

Суд по делу об убийстве Салтанат Нукеновой, за которым в прямом эфире наблюдают не только в Казахстане, но и за его пределами, продолжается, передает корреспондент Kazpravda.kz

После показаний Куандыка Бишимбаева суд принял решение допросить свидетелей, а именно двоюродных сестер Салтанат, врача скорой помощи, который прибыл на место первым. Будет заслушана аудиозапись вывоза Байжановым врачей скорой помощи.

Кроме того, для допроса пригласят полицейского Марченко, а также исследуют видеозапись с его жетона.

Суд предложил допросить строителя Меирбекова, который проводил ремонт в ресторане в ночь происшествия и управляющего рестораном BAU Алмагамбетова, с котором Меирбеков переписывался, а также огласить содержание переписок между ними.

По остальным свидетелям вопрос будет решаться по списку обвинения после завершения допроса перечисленных.

«До настоящего времени ни сторона обвинения, ни сторона защиты не ходатайствовали о допросе эксперта. Для полного и всестороннего исследования обстоятельств, предлагаю вызвать Халимназарова, который был в составе экспертов, проводивших дополнительную комиссионную экспертизу. Полагаю, к нему будут вопросы и со стороны обвинения, и со стороны защиты», – заявила судья.

Между тем сторона потерпевших была недовольна тем, что процесс может затянуться из-за вызова дополнительных свидетелей, предложенных адвокатами Бишимбаева.

Представитель потерпевших Вранчев напомнил, что за судом наблюдает весь мир.

«И весь мир практически смеется, что заседания слишком растянуты, в том числе из-за удовлетворения тех ходатайств, которые представляет защита. При проведении ряда допросов тех или иных свидетелей вопросы со стороны гособвинителей, так и со стороны потерпевшего, снимались судом, при этом делались замечания как гособвинителям, так и моим коллегам. Однако на действия, которые были со стороны защитников, в том числе повышение голоса, суд внимание не обращает», – заявил он.

Сторона защиты просила вызвать на допрос фельдшера скорой помощи, второго полицейского и других экспертов, подписавших заключение. Суд отклонил данные ходатайства.

Напомним, в прошлом году 9 ноября в одном из столичных ресторанов после избиения скончалась супруга экс-министра национальной экономики Салтанат Нукенова. В тот же день по подозрению в убийстве был задержан ранее судимый за коррупцию Куандык Бишимбаев.

11 марта 2024 года прошел первый процесс по делу. Следить за ходом судебного проесса можно здесь.