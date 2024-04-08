Кто еще будет допрошен по делу Бишимбаева в суде

Суд
117
Гульмира Кунапия
корреспондент

Брат Бишимбаева подсудимый Байжанов даст показания после допроса всех свидетелей

Фото: Верховный суд

Суд по делу об убийстве Салтанат Нукеновой, за которым в прямом эфире наблюдают не только в Казахстане, но и за его пределами, продолжается, передает корреспондент Kazpravda.kz 

После показаний Куандыка Бишимбаева суд принял решение допросить свидетелей, а именно двоюродных сестер Салтанат, врача скорой помощи, который прибыл на место первым. Будет заслушана аудиозапись вывоза Байжановым врачей скорой помощи.

Кроме того, для допроса пригласят полицейского Марченко, а также исследуют видеозапись с его жетона.

Суд предложил допросить строителя Меирбекова, который проводил ремонт в ресторане в ночь происшествия и  управляющего рестораном BAU Алмагамбетова, с котором Меирбеков переписывался, а также огласить содержание переписок между ними.

По остальным свидетелям вопрос будет решаться по списку обвинения после завершения допроса перечисленных.

«До настоящего времени ни сторона обвинения, ни сторона защиты не ходатайствовали о допросе эксперта. Для полного и всестороннего исследования обстоятельств, предлагаю вызвать  Халимназарова, который был в составе экспертов, проводивших дополнительную комиссионную экспертизу. Полагаю, к нему будут вопросы и со стороны обвинения, и со стороны защиты», – заявила судья.

Между тем сторона потерпевших была недовольна тем, что процесс может затянуться из-за вызова дополнительных свидетелей, предложенных адвокатами Бишимбаева.

Представитель потерпевших Вранчев напомнил, что за судом наблюдает весь мир.

«И весь мир практически смеется, что заседания слишком растянуты, в том числе из-за удовлетворения тех ходатайств, которые представляет защита. При проведении ряда допросов тех или иных свидетелей вопросы со стороны гособвинителей, так и со стороны потерпевшего, снимались судом, при этом делались замечания как гособвинителям, так и моим коллегам. Однако на действия, которые были со стороны защитников, в том числе повышение голоса, суд внимание не обращает», – заявил он.

Сторона защиты просила вызвать на допрос фельдшера скорой помощи, второго полицейского и других экспертов, подписавших заключение. Суд отклонил данные ходатайства.

Напомним, в прошлом году 9 ноября в одном из столичных ресторанов после избиения скончалась супруга экс-министра национальной экономики Салтанат Нукенова. В тот же день по подозрению в убийстве был задержан ранее судимый за коррупцию Куандык Бишимбаев.

11 марта 2024 года прошел первый процесс по делу. Следить за ходом судебного проесса можно здесь.

#убийство #процесс #свидетели #Бишимбаев #Салтанат Нукенова

Популярное

Все
Неравенство в уровне человеческого развития усиливается
Тридцать вдохновляющих историй
Казахстанка Анастасия Городко победила на первенстве планеты в Италии
Ей покорились металл и камень
Креативная идея позволит противостоять «пластиковому загрязнению»
Пятая часть производимого в мире продовольствия выбрасывается
В Шымкенте медики учатся оперировать сложные пороки сердца
К 2100 году рождаемость в мире критически упадет
Ученые ищут способ ранней диагностики деменции
Бизнесмены откликнулись на призыв
Цены на какао – на историческом максимуме
Волонтеры Ассамблеи народа Казахстана круглосуточно помогают бороться с паводками
В Атырау объявлен режим ЧС. Город ждет прихода большой воды
Во всех домах дружбы каждый день собирается гуманитарная помощь
Почти полторы сотни врачей узких специальностей не хватает в Туркестанской области
Закон Республики Казахстан
Пришла весна – клещи проснулись
Общая беда сплотила жителей Северного Казахстана
В очередной раз монополисты на день приостановили подачу электричества в многострадальный жилой комплекс «Асыл Арман»
Волонтеры Алматинской области отправили пострадавшим от паводков 60 тонн гуманитарной помощи
Дело Бишимбаева: хроника самого громкого судебного процесса года
Урбанисты хотят изменить облик Атырау
Дело Бишимбаева: прокурор сообщила, что его телефон не удалось разблокировать
Быть или не быть – вот их вопрос
Как планируют развивать Мангистаускую область
В Казахстан вернулся старинный Коран на тюркском языке
Ушел из жизни человек, которому Всевышний дважды даровал жизнь
Темные переулки Алматы как бы стали светлее и безопаснее благодаря Lightman
Вода не отступает. Люди – тоже
Волонтер живет в каждом из нас
Президент: Мы должны сплотиться и общими силами справиться со стихией
В Алматы завершились съемки киноленты «Манекен»
Ученики уже на пенсии, а тренер по-прежнему на посту
Дирижабль с пилотом совершил первый перегоночный полет в Китае
Во время боя на турнире MMA в Актау скончался спортсмен - видео
Атлас из 130 уникальных географических карт представили в Астане
Суд присяжных в Петропавловске рассмотрит дело блогеров, обвиняемых в вымогательстве
Бишимбаев подтвердил в суде наличие интимного видео с его женой
Пострадавшим от паводков отсрочат кредиты - АРРФР
Adidas запретит нанесение 44-го номера на форму сборной Германии из-за схожести с символом нацизма
Колоссальный денежный приз может завоевать скакун Кабирхан из Казахстана
Полный текст выступления президента на третьем заседании Национального курултая
Встретить Наурыз по-новому решили ученики столичной школы-гимназии №31
Не только веселиться, но и наполнять нравственным содержанием
Архивные кинопленки и фотографии рассказывают о том, как возрождался великий праздник
И жент, и курт «оделись» в шоколад
В Алматинской области высажено свыше 17 тыс. саженцев
Двадцать лет назад Айгуль Жансерикова шагнула не только в мир войлока, но и в креативную индустрию
В Казахстане проживают 1 472 человека с именем Наурыз
Наурыз-коже, ярмарка и много призов: в Астане с размахом отмечают весенний праздник
Дело Бишимбаева: почему свидетель удалил видео с камер наблюдения
Елена Рыбакина вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Майами
Полицейские поздравили детей из приюта с праздником Наурыз в Костанае
Максим Споткай: Президент сформулировал базовые ценности современного казахстанского общества
В нашем ауле праздник ждали с нетерпением
Переломный момент для страны: мнение политолога об историческом значении Национального курултая
В Москве неизвестные открыли стрельбу из автоматов в торговом центре
Творил несмотря на запреты
Французский президент поздравил молодую пару из Казахстана с помолвкой
Токаев: Казахстан решительно осуждает террористический акт против мирных граждан в Москве

Читайте также

Дело Бишимбаева: хроника самого громкого судебного процесса…
Дело Бишимбаева: казахстанцев предупредили о фейковом аккау…
Бишимбаев рассказал о попытке суицида в СИЗО
Государству возвращены участки леса, арендованные «Бипэк Ав…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]