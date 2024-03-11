В суде раскрыли детали убийства Салтанат Нукеновой

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По словам гособвинителя Айжан Аймагановой, после ссоры на концерте, находясь уже в vip-зале ресторана, Куандык Бишимбаев и Салтанат Нукенова продолжали выяснять отношения по причине одержимой ревности Бишимбаева. Нукенова заявила Бишимбаеву, что устала от этих отношений и окончательно решила уйти от него.

- Бишимбаев, истязая Нукенову, стал оскорблять последнюю нецензурными словами. Кроме того, он, унижая честь и достоинство Нукеновой, стал попрекать последнюю купленными ей вещами и украшениями. На что Нукенова, разозлившись, сняла с себя всю одежду, кроме нижнего белья, и украшения, бросила в зале, где они находились. На данное действие Бишимбаев разозлился и стал кулаками наносить Нукеновой телесные повреждения, - зачитала текст обвинения прокурор.

Далее, Бишимбаев, находясь в алкогольном опьянении, вывел Нукенову в холл ресторана и нанес серию сокрушительных ударов кулаками по голове, от которых Нукенова упала на пол. После чего Бишимбаев стал пинать лежащую на полу Салтанат. Затем, схватив ее за волосы, волоком затащил в VIP-зал №1.

- Нукенова, испугавшись за свою жизнь и видя агрессию Бишимбаева, закрылась в туалете VIP-зала, отчего еще больше разозлила Бишимбаева, который стал выбивать дверь сначала рукой, а затем металлическим штативом из-под музыкальной колонки. Выбив дверь туалета, вытащил Нукенову и продолжил с особой жестокостью наносить множественные удары кулаками и ногами по голове и телу. Обхватив за горло, стал душить, от чего последняя потеряла сознание. Однако скоро Нукенова пришла в себя, и, увидя это, Бишимбаев вновь начал наносить серию сокрушительных ударов по ее голове и остановился, когда убедился, что Нукенова находится без сознания и не подает признаков жизни, — раскрыла детали дела Айжан Аймаганова.

Ранее стало известно, что 9 ноября в ресторане Астаны после избиения скончалась супруга экс-министра национальной экономики Салтанат Нукенова. По подозрению в убийстве был задержан ее муж Куандык Бишимбаев, ранее судимый за коррупцию.

Президент РК поручил МВД держать дело Бишимбаева на особом контроле, заявив, что закон един для всех.

11 января 2024 года стало известно, что Бишимбаеву продлили арест до 9 марта.