Кто, если не Салах?

Нападающий английского клуба «Ливерпуль» и национальной сборной Египта Мохаммед Салах стал звездой минувшей недели в европейских турнирах, как и ставший обладателем «Золотого мяча» француз Карим Бензема.

Очередной обзор континентальных и национальных первенств Старого Света мы начнем по традиции с самого крутого турнира Европы (можно даже сказать – всего мира) – Лиги чемпионов УЕФА, где до конца группового этапа осталось провести всего два тура. По итогам прошедших матчей уже определились пять участников 1⁄8 финала: это итальянский «Наполи», немецкая «Бавария», испанский «Реал», английский «Манчестер Сити», а также сотворивший главную сенсацию в турнире – бельгийский «Брюгге».

Так, в группе А «Наполи» просто блестяще прошел первые четыре тура, обыграл всех (в последнем поединке нидерландский «Аякс» со счетом 4:2), набрал максимально возможные 12 очков и досрочно попал в плей-офф. «Ливерпулю» после невероятной победы над шотландским «Рейнджерс» со счетом 7:1 достаточно набрать одно очко, чтобы получить место в 1⁄8 финала. Именно в этом поединке настоящее чудо сотворил Салах, который, выйдя на поле лишь во втором тайме, успел забить три мяча подряд всего за 6 минут и 13 секунд! Это самый быстрый хет-трик в истории Лиги чемпионов!

У «шейхов» из Манчестера теперь 9 очков, у «Аякса», который, по всей видимости, отправится в Лигу Европы, – 3, а у «Рейнджерс» – 0.

В группе В сенсацию сотворил «Брюгге», который в конкуренции с очень сильными соперниками набрал 10 очков, не пропустил ни одного мяча и обеспечил себе место в следующем раунде. В последнем туре он сыграл вничью – 0:0 в Испании против «Атлетико» (у которого теперь 4 очка). На втором месте с 6 очками здесь идет португальский «Порту», разгромивший на выезде немецкий «Байер» со счетом 3:0. У клуба из Германии в активе так и остались 3 очка.

В группе С немецкая «Бавария» также одержала четыре победы (в последней игре была обыграна чешская «Виктория Плзень» – 4:2) и завоевала путевку в плей-офф, набрав 12 очков. А «Виктория» с 0 очков потеряла шансы на выход из группы. Итальянский «Интер», сыграв дома вничью – 3:3 с испанской «Барселоной», набрал 7 очков. У «Барсы» в активе 4 очка.

В группе D очень запутанная ситуация. У каждой команды остаются шансы на выход в плей-офф. Английский «Тоттенхэм», обыграв немецкий «Айнтрахт» со счетом 3:2, имеет 7 очков. По 6 очков у французского «Марселя» и португальского «Спортинга», которые сыграли между собой, а победителями вышли марсельцы. У «Айнтрахта» пока 4 очка.

В группе E также все команды сохраняют шансы на выход в 1⁄8 финала. 7 очков у английского «Челси», который обыграл итальянский «Милан» – 2:0. 6 очков у австрийского «Ред Булл Зальцбург», сыгравшего вничью с хорватским «Динамо» 1:1. У «Милана» и «Динамо» по 4 очка.

В группе F «Реал» ушел от поражения в матче с украинским «Шахтером» (1:1) благодаря голу защитника Рюдигера на пятой добавленной минуте. Мадридский клуб набрал 10 очков и уже обеспечил себе место в плей-офф. За вторую путевку поборются «РБ Лейпциг» (6 очков) и «Шахтер» (5 очков). Всего лишь одно очко у шотландского «Селтика», который уступил «Лейпцигу» со счетом 0:2.

В группе G «Манчестер Сити» впервые потерял очки в нынешнем розыгрыше турнира, неожиданно сыграв вничью – 0:0 с датским «Копенгагеном». Возможно, это связано с тем, что у них вдруг, как в этом турнире, так и в нацио­нальном первенстве, перестал забивать норвежский вундеркинд Эрлинг Холанн. Впрочем, это не помешало англичанам обеспечить себе место в 1⁄8 финала за два тура до финиша группового этапа, ведь у них в активе 10 очков. Немецкая «Боруссия» разошлась с миром с испанской «Севильей» – 1:1. У клуба из Германии на счету 7 очков, у испанцев и датчан по 2.

В группе Н по 8 очков у французского «ПСЖ» и португальской «Бенфики», а по 3 очка набрали итальянский «Ювентус» и «Маккаби» из Израиля. Парижские «принцы» разошлись с миром с «Бенфикой» – 1:1, а израильтяне обыграли «Старую синьору» со счетом 2:0.

А теперь перейдем ко второму по значимости турниру Старого Света – Лиге Европы УЕФА, где в отличие от Лиги чемпионов в группах были проведены лишь три тура. Мы назовем результаты игр, а также лидеров групп.

В группе А с 9 очками лидирует английский «Арсенал». Итоги встреч следующие: «Буде-Глимт» (Норвегия) – «Арсенал» (Англия) – 0:1, ПСВ (Нидерланды) – «Цюрих» (Швейцария) – 5:0.

В группе В по 10 очков набрали турецкий «Фенербахче» и французский «Ренн». Итог поединков: «Динамо» (Киев, Украина) – «Ренн» (Франция) – 0:1, АЕК (Кипр) – «Фенербахче» (Турция) – 1:2.

В группе С 10 очков у испанского «Бетиса», а в группе D столько же у бельгийского «Юниона». Итог поединков: «Бетис» (Испания) – «Рома» (Италия) – 1:1, «Лудогорец» (Болгария) – ХИК (Финляндия) – 2:0, «Юнион» (Бельгия) – «Брага» (Португалия) – 3:3 и «Унион Берлин» (Германия) – «Мальме» (Швеция) – 1:0.

В группах Е и G без осечек, набрав уже по 12 очков, уверенно лидируют испанский «Реал Сосьедад» и немецкий «Фрайбург». Итог поединков: «Манчестер Юнайтед» (Англия) – «Омония» (Кипр) – 1:0, «Реал Сосьедад» (Испания) – «Шериф» (Молдова) – 3:0, «Карабах» (Азербайджан) – «Олимпиакос» (Греция) – 0:0 и «Нант» (Франция) – «Фрайбург» (Германия) – 0:4.

В группе Н 9 очков у венгерского «Ференцвароша». Итог поединков: «Трабзонспор» (Турция) – «Монако» (Франция) – 4:0, «Ференцварош» (Венгрия) – «Црвена Звезда» (Сербия) – 2:1.

Самое интересное происходит в группе F, где все четыре команды – итальянский «Лацио», нидерландский «Фейеноорд», датский «Мидтьюлланн» и австрийский «Штурм» набрали по 5 очков. Кстати, в минувшем туре они еще все и сыграли между собой с одинаковым, причем довольно результативным счетом – 2:2.

В третьем по значимос­ти клубном континентальном турнире – Лиге Конференций УЕФА, как и в Лиге чемпионов, проведены уже четыре тура. В группах А, В, С, D, Е, F и Н лидируют: турецкий «Истанбул Башакшехир» (10 очков), английский «Вест Хэм Юнайтед» (12), испанский «Вильярреал» (12), сербский «Партизан» (8), нидерландский «АЗ Алкмар» (9), шведский «Юргорден» (10) и швейцарский «Базель» (7). В группе G царит двоевластие – по 7 очков набрали турецкий «Сивасспор» и румынский «ЧФР Клуж».

А вот и результаты минувшего тура: «Фиорентина» (Италия) – «Хартс» (Шотландия) – 5:1; «Истанбул Башакшехир» (Турция) – «Рижская футбольная школа» (Латвия) – 3:0; «Аустрия» (Австрия) – «Вильярреал» (Испания) – 0:1; «Партизан» (Сербия) – «Кельн» (Германия) – 2:0; «Аполлон» (Кипр) – «АЗ Алкмар» (Нидерланды) – 1:0; «Юргорден» (Швеция) – «Гент» (Бельгия) – 4:2; «ЧФР Клуж» (Румыния) – «Славия» (Чехия) – 2:0; «Слован» (Словакия) – «Базель» (Швейцария) – 3:3; «Вест Хэм Юнайтед» (Англия) – «Андерлехт» (Бельгия) – 2:1; «Стяуа» (Румыния) – «Силькеборг» (Дания) – 0:5; «Хапоэль» (Израиль) – «Лех» (Польша) – 1:1; «Ницца» (Франция) – «Словацко» (Чехия) – 1:2; «Вадуц» (Лихтенштейн) – «Днепр» (Украина) – 1:2; «Шэмрок Роверс» (Ирландия) – «Мольде» (Норвегия) - 0:2; «Балкани» (Косово) – «Сивасспор» (Турция) – 1:2 и, наконец, «Жальгирис» (Литва) – «Пюник» (Армения) – 2:1.

Теперь о топ-5 национальных первенств Европы. Начнем с Англии, где Эрлинга Холлана как дома, так и на международной арене затмил Мохаммед Салах.

Напомним, что знаменитый египетский форвард вначале блес­нул в Лиге чемпионов, а потом еще и в Премьер-лиге, забив единственный мяч в супер­английском противостоянии между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити», в то время как юный норвежец, ранее забивавший в каждом матче, внезапно взял паузу.

Встреча 11-го тура прошла в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Решающий гол на 76-й минуте забил Мохаммед Салах. На 53-й отменили гол игрока «МанСити» полузащитника сборной Англии Фила Фодена после видеопросмотра, а на 86-й красную карточку получил и главный тренер «Ливерпуля» немецкий специалист Юрген Клопп.

Несмотря на поражение, «шейхи» из Манчестера с 23 очками остаются на втором месте (вернее, делят его с «Тоттенхэмом») в турнирной таблице, но при этом лидирующий «Арсенал» оторвался на четыре пункта. «Ливерпуль» набрал 13 очков и поднялся с десятой строчки на восьмую.

Кстати, в понедельник «Манчестер Сити» был признан лучшим клубом года по версии France Football. Команда Хосепа Гвардиолы в прошлом сезоне выиграла чемпионат Англии. В 38 матчах «Сити» сумел набрать 93 очка, одержав 29 побед и на один балл опередив «Ливерпуль». Кроме того, «шейхи» добрались до полуфинала Лиги чемпионов, где в драматичном противостоя­нии проиграли будущему победителю – мадридскому «Реалу».

Что касается лондонского «Арсенала», то он свою гостевую встречу против «Лидс Юнайтед» выиграл со счетом 1:0 и набрал в чемпионате уже 27 очков. Победил в минувшем туре, но уже дома и другой столичный клуб «Тоттенхэм Хотспур», который обыграл «Эвертон» из Ливерпуля со счетом 2:0 и набрал, как и «Ливерпуль», 23 очка.

Особо на этот раз остановимся на чемпионате Испании, где теперь играет официально лучший игрок этого сезона в мире. А все дело в том, что вчера нападающий испанского «Реала» и сборной Франции Карим Бензема стал обладателем «Золотого мяча» – главного индивидуального трофея в мировом футболе. Церемония вручения наград от французской газеты France Football состоялась в ночь с 17 на 18 октября в Париже.

Бензема стал первым с 1998 года французом, который удостоился этой награды. Тогда «Золотой мяч» получил Зинедин Зидан, представлявший «Ювентус» и ставший чемпионом мира. Кроме того, Бензема стал самым возрастным обладателем «Золотого мяча» с 1956 года.

Отметим, что в предыдущем сезоне Бензема отличился 27 раз и сделал 12 ассистов в 32 матчах чемпионата Испании. Также 34-летний француз забил 15 голов и сделал две результативные передачи в 12 встречах Лиги чемпионов. Многие из его голов, забитых в плей-офф, имели ключевое значение и помогли команде выйти в финал турнира. По итогам сезона француз стал чемпионом Испании, а также победителем Лиги чемпионов. Очень и очень заслуженная награда.

Главное, что отличает «Золотой мяч» в этом году, – отсутствие в списке номинантов Лионеля Месси. Аргентинец не впечатлил учредителей награды – издание France Football – и лишился шансов еще за два месяца до церемонии. А в целом десятка лучших футболистов выглядит следующим образом: первый, как и отмечалось, Карим Бензема («Реал» Мадрид), на втором мес­те сенегалец Садио Мане («Бавария»), замкнул тройку лидеров бельгиец Кевин Де Брейне («Манчестер Сити»). Далее в рейтинге идут поляк Роберт Левандовски («Бавария»⁄«Барселона»), египтянин Мохаммед Салах («Ливерпуль»), француз Килиан Мбаппе («ПСЖ»), бельгиец Тибо Куртуа («Реал»), бразилец Винисиус Жуниор («Реал» Мадрид), хорват Лука Модрич («Реал» Мадрид) и, конечно же, Эрлинг Холанн («Манчестер Сити»), который только начал блистать, и все его награды еще впереди.

Но вернемся к испанской «Примере», где накануне вручения престижного трофея Карим преподнес большой подарок как «Реалу», так и фанатам «Королевского клуба», приняв участие в победе над своим самым принципиальным соперником – «Барселоной».

Одно из самых знаменитых противостояний (а может, и самое знаменитое) в мире футбола, которое величают испанское Эль-Классико, уходит глубоко в социологию и политику страны. Мадрид – столица Испании, где пребывают правительство и королевская семья, считается оплотом консервативных сил. Каталония же – это автономная область на северо-востоке страны, которая неоднократно пыталась восстановить свою независимость и к настоящему времени добилась большой автономии, официального статуса каталонского языка и признания каталонцев нацией, отдельной от испанцев.

Накануне поединка «Реал» и «Барселона» делили первое мес­то в турнирной таблице. И вот настало время выяснить, кто же из них лучший на данный момент.

Игра проходила в Мадриде и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля. На 12-й минуте гол забил Карима Бензема, на 35-й отличился уругваец Федерико Вальверде и на 91-й третий мяч с пенальти провел бразилец Родриго Силва. Каталонцы ответили лишь одной результативной атакой, где на 83-й минуте блеснул испанец Ферран Торреса. Это первое поражение «Барселоны» в новом сезоне чемпионата страны, и у нее осталось 22 очка, а вот «Реал» теперь набрал уже 25.

Что касается третьего места, то его с 19 очками делят сразу три команды: мадридский «Атлетико» (в гостях победивший «Атлетик» из Бильбао – 1:0), «Реал Сосьедад» из Сан-Себастьяна (в Виго обыгравший «Сельту» – 2:1) и «Бетис» из Севильи (дома разгромивший «Альмерию» – 3:1).

В итальянской серии А уверенно, как и на международной арене, выступает «Наполи». В минувшем туре «Маленькие ослики» из Неаполя, принимали дома «Болонью», победили со счетом 3:2 и набрали уже 26 очков после 10 туров. На втором месте с 24 очками идет «Аталанта» из Бергамо, на своем поле обыгравшая «Сассуоло» со счетом 2:1. Замыкает тройку с 23 очками «Милан», в воскресенье вырвавший победу в гостях у «Вероны» со счетом 2:1.

В немецкой Бундеслиге всех продолжает удивлять берлинский «Унион», который никого не подпускает к первому месте. В воскресенье столичный клуб принимал дома дортмундскую «Боруссию» и благодаря дублю Яника Хаберера победил со счетом 2:0, набрав уже 23 очка.

На втором месте в Германии идет грозная мюнхенская «Бавария», в последний день недели разгромившая на своем стадионе идущий на третьем месте «Фрайбург» со счетом 5:0. У баварцев теперь в активе 19 очков, а фрайбуржцев – 18.

И несколько слов о французской Лиге-1. Здесь, конечно же, лидирует парижский «ПСЖ». В 11-м туре столичные «принцы» принимали у себя одного из самых принципиальных соперников по чемпионату – «Марсель» и благодаря голу бразильца Неймара с передачи француза Килиана Мбапе на 46-й добавленной минуте победили с минимальным счетом 1:0. У них 29 очков в турнирной таблице.

На втором месте с 26 очками после домашней ничьи с «Рейм­сом» со счетом 0:0 располагается до сих пор удивляющий всех «Лорьян». На третьем с 24 очками – «Ланс», обыгравший с минимальным счетом 1:0 гостивший у него «Монпелье».