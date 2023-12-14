КТЖ «Грузовые перевозки» скрывают нарушения закона – сенатор Кузиев

Парламент
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

По информации АЗРК, операторы магистральных путей предоставляют ряд преимуществ «своим» компаниям, создавая неравные условия для других

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По всей стране недостаточно развита железнодорожная сеть, растет износ основных средств, дефицит пассажирского подвижного состава и низкий уровень сервиса. Проблемы отрасли в своем депутатском запросе озвучил сенатор Закиржан Кузиев, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

С жалобами к сенатору обратились представители Ассоциации национальных экспедиторов. В своем обращении они отметили, что получают отказы от ТОО «КТЖ Грузовые перевозки» в согласовании основных и дополнительных планов перевозок на экспорт и транзит. В то же время, согласование планов для своих экспедиторов АО «Кедентранссервис» и АО «КТЖ Экспресс» осуществляются беспрепятственно.

«Агентство по защите и развитию конкуренции отмечает, что операторы магистральных путей предоставляют ряд преимуществ «своим» компаниям, что создает неравные условия для других. В результате анализа видов деятельности КТЖ выявлено, что с антимонопольным органом согласовано лишь 81 из 424 видов деятельности, то есть всего 19%. Таким образом, своими действиями КТЖ нарушают отлаженную за десятки лет технологию осуществления экспортных, перевозок, создают неравные конкурентные условия», - озвучил сенатор.

В своем депутатском запросе на имя главы Кабмина Закиржан Кузиев напомнил, что президент не раз акцентировал внимание на необходимости укрепления транзитного потенциала страны. Однако, сенатор считает, что существующие проблемы грузоперевозок значительно ухудшают привлекательность транзита через Казахстан и заставляют соседние страны искать альтернативные маршруты.

«Сенаторами неоднократно направлялись депутатские запросы в адрес Министерства транспорта и АО «НК «Қазақстан темір жолы», где были озвучены проблемы, имеющиеся у отечественных грузоотправителей при транспортировке своей продукции на экспорт. Однако мы раз за разом получаем стандартные отписки, которые не решают сути проблемы. Учитывая многочисленные жалобы от грузоотправителей и субъектов бизнеса, просим вас дать поручение организовать проверку деятельности АО «НК «КТЖ», а также направить в Сенат руководство Министерство транспорта и АО «НК «КТЖ» для дачи устного ответа на ранее направленные депутатские запросы», - заключил депутат Кузиев.

 

#Сенат #нарушение #КТЖ-Грузовые перевозки #Кузиев

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