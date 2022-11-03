фото с сайта акимата Астаны
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Кубок Республики Казахстан по таеквондо GTF проходит в Астане

Вчера в столичном спорткомплексе «Аспан» стартовал Кубок Республики Казахстан среди юношей и молодежи по таеквондо GTF, сообщает официальный сайт городского акимата.

В церемонии открытия приняли участие заместитель руководителя управления физической культуры и спорта города Астаны Еркегали Давлетханулы, генеральный директор «Sport Qory» Асхат Сейсембек и вице-президент федерации ассоциации боевых искусств Казахстана Сарсен Куранбек, которые пожелали участникам соревнований удачи.

«Поздравляю вас с сегодняшней церемонией открытия Кубка Республики Казахстан среди юниоров и молодежи по таеквондо GTF! Масштаб этого соревнования, ставшего традицией в Астане, расширяется. В сегодняшнем соревновании принимают участие около 400 молодых людей со всех регионов страны. Особое внимание по поручению Главы государства уделяем массовому спорту. Сегодняшние соревнования – большой шаг в развитии массового спорта. В этой связи выражаю огромную благодарность всем, кто организовал сегодняшнее соревнование, за вклад в развитие спортивной отрасли страны.

Уверен, что на республиканском турнире определятся лучшие из лучших, и сильнейшие окажутся на пьедестале», - сказал заместитель руководителя городского управления физической культуры и спорта Еркегали Корбозов.

В соревнованиях принимают участие более 400 спортсменов со всех областей и городов страны. Они будут испытывать свои силы в течение двух дней.

«Чемпионат, организованный республиканской федерацией таеквондо GTF, проходит в двух категориях. В состязаниях соревнуются обладатели поясов разного уровня по хъенги -формальному комплексу, состоящему из базовых ударов и блоков, и массоги-спарринги. Сегодня на соревнования выходят спортсмены в возрасте от 15 до 17 лет. Завтра в доянгу выйдут молодые таеквондисты 12-14 лет. В соревнованиях принимают участие более 400 спортсменов в 40 весовых категориях. Спортсмен, занявший в этом соревновании только первое место, в следующем году будет включен в сборную.

Вместе с тем, этот Кубок Казахстана позволил подготовить наших спортсменов к предстоящим соревнованиям и чемпионатам»,- говорит директор городской федерации таеквондо GTF Святослав Жанович.

Напомним, данное мероприятие проходит в столице со 2 по 4 ноября. Кубок Республики Казахстан проходит в двух возрастных категориях: 12-14 лет и 15-17 лет. Кроме того, планируется, что на этом турнире будут вручены трофеи за лучшую технику и впечатляющие бои.

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