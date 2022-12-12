По его словам, в месяц выходит около 300-350 тысяч тенге.

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В кулуарах после расширенного заседания Правительства под председательством президента РК, заместитель премьер-министра Алтай Кульгинов ответил на вопрос, сколько денег тратит его семья на продукты питания в месяц, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Алтай Кульгинов не стал уходить от ответа и честно рассказал, сколько его семья тратит на продукты питания в месяц.

«Где-то 300-350 тысяч тенге. Закупаемся в магазинах города. Где-то супруга покупает, где-то я, если получается», - сказал он.