Кульгинов ответил на вопрос, сколько денег тратит его семья на продукты
Правительство , Экономика
По его словам, в месяц выходит около 300-350 тысяч тенге.
В кулуарах после расширенного заседания Правительства под председательством президента РК, заместитель премьер-министра Алтай Кульгинов ответил на вопрос, сколько денег тратит его семья на продукты питания в месяц, передает корреспондент Kazpravda.kz.
Алтай Кульгинов не стал уходить от ответа и честно рассказал, сколько его семья тратит на продукты питания в месяц.
«Где-то 300-350 тысяч тенге. Закупаемся в магазинах города. Где-то супруга покупает, где-то я, если получается», - сказал он.