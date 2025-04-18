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В Туркестане состоялось открытие выставки «Историко-культурное наследие Золотой Орды (Улуса Джучи)», сообщает Kazpravda.kz

По информации МКИ, в экспозиции представлены орнаментированные кирпичи мавзолеев Золотой Орды, восковые фигуры исторических личностей того периода, навершие купола мавзолея Джучи хана, уникальные средневековые монеты, старинные карты и другие артефакты.

Экспонаты собраны из фондов сразу трех музеев - Национального историко-культурного музея-заповедника «Әзірет Сұлтан», Национального историко-культурного и природного музея-заповедника «Ұлытау», а также Карагандинского областного историко-краеведческого музея.