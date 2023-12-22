Кумыс – наш!

Общество
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Асет Сыздыков

В Министерстве юстиции развеяли миф о том, что в Германии запатентован кумыс. В этой стране есть охранные документы
лишь на способы изготовления этого напитка.

фото из архива "КП"

В Министерстве юстиции состоялось расширенное заседание коллегии, где подвели итоги деятельности органов юстиции за 2023 год и были определены приоритетные задачи в сфере исполнительного производства, судебной экспертизы, обеспечения доступности юстиции через цифровизацию.

Министр юстиции Азамат Ескараев отметил, что необходимо усилить защиту прав интеллектуальной собственнос­ти для масштабного развития креативной экономики в нашей стране.

– Стремительное развитие технологий искусственного интеллекта, массовое развитие онлайн-платформ электронной торговли создают новые вызовы. Наши усилия должны быть направлены на создание работоспособного и справедливого законодательного поля. У наших граждан должны быть все правовые инструменты по защите своих прав не только в Казахстане, но и за рубежом, – сказал министр.

Азамат Ескараев подчеркнул важность установления оперативной обратной связи органов юстиции с населением.

Эта тема нашла продолжение и на специальной пресс-конференции, которую провел для журналистов официальный представитель МЮ Талгат Уали. Он отметил, что в разных СМИ толкуют о том, что Казахстан лишился своего традиционного напитка – кумыса, который якобы запатентован в Германии.

– В связи с этим хотел бы отметить, что в Германии никто не получал патент на кумыс или же на кобылье молоко. Да, действительно, там имеются патенты, но не на сам кумыс, а на способы его изготовления. Например, из сухого порошка, из капсулы или брикетированной формы, – пояс­нил Талгат Уали.

И в Казахстане национальным заявителям выданы патенты на способы изготовления кумыса – таблетированный кумыс и сухое кобылье молоко.

– Вообще у нас запатентованы различные устройства для получения кумыса. Если раньше наши бабушки изготавливали кумыс вручную, взбивая его, то сейчас изобретены различные удобные устройства для получения кумыса. Таким образом, наши заявители получают патенты на новейшие технологии касательно традиционных продуктов, в их числе шубат, курт, қазы, бешбармачное тесто и другое, – уточнил официальный представитель министерства, добавив, что на традиционные способы изготовления кумыса патент вряд ли будет выдан, так как он не соответствует таким критериям, как новизна или изобретательский уровень.

В целом, по словам Талгата Уали, в Казахстане в этом году наблюдается рост заявок на промышленную собственность.

– В этом году количество выданных охранных документов составило более 11 тысяч, что на 11% больше по сравнению с прошлым годом (10 663). В частности, увеличилось количество регистраций товарных знаков, полезных моделей, селекционных достижений, наименований мест происхождения товаров и интегральных микросхем, – сообщил спикер.

Так, растет число заявок от иностранных граждан, что указывает на интерес к отечественному рынку. Например, если в 2022 году от зарубежных мас­теров поступило 115 заявок по ­изобретениям, то в этом году – 190. В основном обращения приходят из США, России, Германии, Китая, Швейцарии, Франции, Велико­британии.

Также официальный представитель ведомства подчеркнул, что органы юстиции проводят проверки по всем фактам нарушений интеллектуальной собственности.

– С начала текущего года органами юстиции проведена 161 проверка деятельности субъектов предпринимательства по фактам незаконного использования чужого товарного знака. Возбуж­дено 145 административных дел, из гражданского оборота изъято порядка 35 тысяч единиц контрафактной продукции на сумму более 60 миллионов тенге, – резюмировал Талгат Уали.

#кумыс #патент #интеллектуальная собственность #МЮ

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