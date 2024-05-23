Еще один день отдыха ждет казахстанцев в июне

В первый месяц лета, в июне, казахстанцы получат дополнительный выходной из-за Курбан айта, передает корреспондент Kazpravda.kz

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В этом году Курбан айт выпадает на понедельник – 17 июня. Таким образом, в Казахстане при пятидневной рабочей неделе жители отдохнут три дня подряд – 15, 16 и 17 июня.

Напомним, в прошлом году в Астане определили места для проведения жертвоприношения на Курбан айт. Первый день Курбан айта, отмечаемый по мусульманскому календарю, в 2023 году пришелся на 28 июня.