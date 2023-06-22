Казахстанцы отдохнут один день на Курбан айт

Первый день Курбан айта, отмечаемый по мусульманскому календарю, в 2023 году приходится на 28 июня. В этот день работающие казахстанцы будут отдыхать, сообщает корреспондент Каzpravda.kz со ссылкой на сайт Egov.kz .

Фото: Kazpravda.kz

Курбан айт – один из главных праздников для всех мусульман, он отмечается три дня. Так как первый день этого праздника в Казахстане является официальным выходным, соответственно, 28 июня в этом году казахстанцы отдыхают.

Напомним, Духовное управление мусульман Казахстана запустило сайт для дистанционного проведения обряда жертвоприношения.

Также в июле в честь празднования Дня столицы казахстанцы отдохнут 4 дня.

Для рационального использования рабочего времени в 2023 году день отдыха с субботы, 1 июля, переносится на пятницу, 7 июля. Таким образом, при 5-дневной рабочей неделе казахстанцы отдохнут на День столицы 4 дня: 6, 7, 8 и 9 июля. При этом суббота, 1 июля, будет рабочим днем.