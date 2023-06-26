В Астане определили места для проведения жертвоприношения на Курбан айт

Места для проведения жертвоприношения в дни празднования священного Курбан айта определили в Астане. Об этом сообщил столичный акимат со ссылкой на Управление по делам религий города, передает Kazpravda.kz .

Фото: Kazpravda.kz

В этом году празднование Курбан айта пройдет с 28 по 30 июня.

По информации Духовного управления мусульман Казахстана, в мечетях города 28 июня в 06.00 состоится Айт намаз.

Жертвоприношения в закрепленных местах в Астане будут проводить с 08.00 до 18.00.

Жертвоприношение планируется провести в следующих специально отведенных местах:

1. Универсальный рынок "Улжан", (бывший рынок "Саянур"), пр. Н. Тлендиева, 24, район "Сарыарка";

2. Рынок "Жайлау", шоссе Алаш, ул. С 313, район "Байконур";

3. Рынок "Шанхай", шоссе Алаш 34/6 (за рынком "Кок базар"), район "Байконур";

4. Рынок "Шопан ата", (между рынком "Рубиком" и "Амир"), район "Байконур";

5. Рынок "Баракат", ул. А 369, №10 здание, район "Байконур".

Жертвенное мясо полностью будет распределено между нуждающимися в помощи, отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что казахстанцы отдохнут один день на Курбан айт.

Иллюстрация пресс-службы акимата Астаны