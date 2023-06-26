В Астане определили места для проведения жертвоприношения на Курбан айт

Места для проведения жертвоприношения в дни празднования священного Курбан айта определили в Астане. Об этом сообщил столичный акимат со ссылкой на Управление по делам религий города, передает Kazpravda.kz.
В этом году празднование Курбан айта пройдет с 28 по 30 июня.
По информации Духовного управления мусульман Казахстана, в мечетях города 28 июня в 06.00 состоится Айт намаз.
Жертвоприношения в закрепленных местах в Астане будут проводить с 08.00 до 18.00.
Жертвоприношение планируется провести в следующих специально отведенных местах:
1. Универсальный рынок "Улжан", (бывший рынок "Саянур"), пр. Н. Тлендиева, 24, район "Сарыарка";
2. Рынок "Жайлау", шоссе Алаш, ул. С 313, район "Байконур";
3. Рынок "Шанхай", шоссе Алаш 34/6 (за рынком "Кок базар"), район "Байконур";
4. Рынок "Шопан ата", (между рынком "Рубиком" и "Амир"), район "Байконур";
5. Рынок "Баракат", ул. А 369, №10 здание, район "Байконур".
Жертвенное мясо полностью будет распределено между нуждающимися в помощи, отметили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что казахстанцы отдохнут один день на Курбан айт.
Иллюстрация пресс-службы акимата Астаны