В Кыргызстане введут штрафы за клевету и оскорбление в СМИ

В мире
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Айман Аманжолова
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Соответствующий законопроект вынесли на общественное обсуждение, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Kabar.kg

Фото: kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова

Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызстана планирует ввести в стране ответственность за клевету и оскорбление в СМИ и интернете.

Проектом предлагается дополнить Кодекс КР о правонарушениях новой статьей, предусматривающей ответственность за клевету и оскорбление других лиц в средствах массовой информации, на сайте в сети интернет или на странице сайта в сети интернет.

Так, в Кодексе о правонарушениях могут появиться новые статьи:

За оскорбление, то есть умышленное унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме, содержащиеся в средствах массовой информации, на сайте в сети интернет или на странице сайта в сети интернет – будет наложен штраф на физические лица в размере 75 расчетных показателей (7,5 тыс. сомов, на юридических лиц - 230 расчетных показателей (23 тыс. сомов).

За клевету, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию, содержащиеся в средствах массовой информации, на сайте в сети интернет или на странице сайта в сети интернет - штраф на физических лиц в размере 100 расчетных показателей (10 тыс. сомов), на юридических лиц - 280 расчетных показателей (28 тыс. сомов)».

Один сом на сегодня равен примерно 5 тенге.

#Кыргызстан #штраф #СМИ #клевета

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