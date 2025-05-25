В Кызылорде с участием министра здравоохранения Акмарал Альназаровой и главой странового офиса ВОЗ в Казахстане Скендером Сылой прошла международная научно-практическая конференция «Внедрение передового опыта независимой сестринской службы в Казахстане», передает Kazpravda.kz

Фото: Багдат Есжанов

В ходе конференции аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев поощрил отличников учебы Кызылординского медицинского высшего колледжа, направив их на обучение в Турцию и Латвию. В частности, двенадцати третьекурсникам вручены направления на прохождение учебно-производственной практики в международной клинике Medicana International Istanbul в Стамбуле, еще пять студентов 4-го курса – на обучение в Рижском Первом медицинском Колледже по программе академической мобильности.

Отметим, для укрепления международного партнерства кызылординский колледж заключил соглашения с ведущими медицинскими учреждениями и учебными заведениями Германии, Турции, Узбекистана, Кыргызстана, Латвии. Кроме того, он сотрудничает с отечественными медицинскими учебными заведениями и научно-исследовательскими учреждениями.