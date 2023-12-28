Кызылординца с инвалидностью незаконно оштрафовали и удержали деньги с пособия

Общество
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Незаконный штраф удержали с пособия кызылординца с инвалидностью, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу офиса уполномоченного по правам человека в РК

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

В июле этого года в Кызылорде полиция незаконно привлекла к административной ответственности инвалида 1-й группы за нарушение тишины. При этом штраф в 17 250 тенге судебный исполнитель удержал с пособия по инвалидности.

Мать горожанина обратилась к представителю уполномоченного по правам человека.

Выяснилось, что в тот день кызылординец пошел в гости к соседям, где между мужем и женой произошла ссора. Мужчина стал лишь случайным свидетелем нарушения тишины.

В результате полиция отменила незаконное постановление о привлечении к адмответственности, взысканную сумму штрафа вернули на счет горожанина.

#права человека #нарушение #Кызылординская область #штраф #омбудсмен

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