Lady из Каменки

В ауле Каменка района Т. Рыскулова уже многие пользуются моющими и чистящими средствами, изготавливаемыми Айнур Алибековой, и не хотят менять их на что-то другое. Люди знают: все сделано с заботой о природе и клиентах, а стоимость этой продукции заметно ниже, минимум на 30%. Поэтому на товары есть спрос среди местного населения.

– Раньше и не думала, что когда-то буду делать что-то подобное, – рассказывает многодетная мать, инвалид первой группы сс. – Но три года назад, когда попала в автомобильную аварию, все в моей жизни изменилось. Я уже не могла, как раньше, работать на госслужбе. Но надо было растить детей и чем-то заниматься, и я решила попробовать себя в абсолютно новом деле.

В трудную минуту инициативу женщины поддержал ее супруг Нурлан Алибеков, который в настоящее время в семейном бизнесе менеджер по продажам.

– Прежде чем предлагать покупателям, Айнур каждое средство проверяет на соответствие заявленным требованиям, – поясняет Нурлан Алибеков. – Кроме того, мы апробируем их на себе. И только когда супруга, которая является технологом всего производства, убеждается, что товар выдержал испытание, он отправляется на прилавки.

– Для меня качество продукта – самый важный показатель, для контроля качества у нас есть специальный аппарат, – подчеркивает предпринимательница.

Что касается оборудования в целом, то супруги на 1,5 млн тенге приобрели пока самое необходимое, без чего нельзя обойтись на начальном этапе. В процессе работы стало понятно, что еще нужен, например, дозатор, чтобы четко отмерять нужный объем средств для разной тары. Сейчас это делается вручную.

– А когда мы сможем наладить собственное производство емкос­тей, наша выгода значительно увеличится, – поделилась планами собеседница.

Пока же Айнур Алибекова пластиковую тару заказывает через интернет-сайты из России и Китая.

– На сегодняшний день в нашем ассортименте 17 наименований различных моющих и чистящих средств, которые проходят под торговой маркой Lady, – сообщила сельская бизнес­вумен. – Среди них – белизна, жидкое мыло, гель для стирки, жидкий порошок, кондиционер для белья, средства для удаления пятен и мытья посуды... Все они нужны хозяйкам прак­тически ежедневно, поэтому была уверена, что спрос будет. Примечательно, что при их изготовлении мы не добавляем парабены и фосфаты, которые часто применяют в производстве бытовой химии, но они не являются безопасными. Делаем акцент на то, чтобы люди, пользуясь нашей продукцией, не переживали за свое здоровье.

Наибольшим спросом пользуются средство для мытья посуды и жидкое мыло, неплохо берут гель для стирки белья, которым любит пользоваться и сама предпринимательница.

Прежде чем производить что-то новое, Айнур Алибекова тщательно изучает рынок, смотрит, какие уже есть средства в магазинах и рынках, что и почему выбирают покупатели.

– Постепенно картина становится ясной. Безусловно, хочется повторить успех известных брендов, – призналась предпринимательница. – Наша команда к этому стремится, но в то же время мы хотим, чтобы наша продукция имела свою отличительную особенность. Например, в жидкое мыло мы добавляем кокосовое масло. Этот компонент оказывает смягчающее воздействие на кожу рук. Наше средство для мытья посуды не обходится без глицерина, который удерживает влагу, благодаря чему и стал популярным в косметологии.

Весь производственный процесс проходит пока в домашних условиях. Специального помещения для изготовления продукции нет. В штате только четыре человека: хозяйка и ее супруг, два наемных работника. Недавно супруги открыли филиал в Таразе. Он представляет собой небольшое помещение, в котором разместились склад и производственный цех, где трудятся еще два наемных работника.

Что касается сбыта, то сельчанка сумела договориться с местными оптовыми магазинами, а также работает под индивидуальный заказ.

– В областном центре открыли магазин. Товары в торговые точки предлагаем через дистрибью­торов, которые принимают заказы, а доставкой занимаемся сами. Нередко нашу продукцию спрашивают знакомые, соседи, друзья, родственники. Мы дос­тавляем им все, что они хотят, со скидкой. Пока объем выпускаемой продукции небольшой, поэтому простоев не бывает, работа есть каждый день, – рассказала Айнур Алибекова.

В будущем семья планирует заняться реализацией продукции через TikTok и Instagram. Они знают массу примеров, когда благодаря социальным сетям многие успешно торгуют даже за рубежом. Сельская предпринимательница намерена и расширять ассортимент. К примеру, выпускать химические средства для ухода за автомобилем под торговой маркой EcoClean. Такая продукция при условии ее высокого качества должна тоже иметь успех, ведь автовладельцев с каждым годом становится все больше, их «железные кони» нуж­даются в постоянной заботе.

– На эти цели нужны дополнительные средства, которых сейчас у нас нет. Но мы верим, что все получится, – говорит наша героиня.

Еще одним барьером для продвижения на рынке стало отсутствие некоторых документов, получением которых также занимается начинающая предпринимательница:

– По образованию я бухгалтер. А в последние годы активно учусь, освоила уже пять разных программ. Недавно съездила на обучение в Шымкент, мне вручили соответствующий сертификат. Чтобы расширять свое дело, выходить на рынки других городов, в частности Алматы и Астаны, и иметь возможность участвовать в госзакупках, мне нужно иметь на руках сертификат о происхождении товара «СТ-KZ». Также планирую получить статус социального предпринимателя, который, думаю, тоже поможет в продвижении семейного бизнеса.