Lady из Каменки Общество 29 октября 2024 г. 2:00 4 Михаил Тё собственный корреспондент по Жамбылской области Качество продукции, выпускаемой Айнур Алибековой, не уступает известным брендам фото автора В ауле Каменка района Т. Рыскулова уже многие пользуются моющими и чистящими средствами, изготавливаемыми Айнур Алибековой, и не хотят менять их на что-то другое. Люди знают: все сделано с заботой о природе и клиентах, а стоимость этой продукции заметно ниже, минимум на 30%. Поэтому на товары есть спрос среди местного населения. – Раньше и не думала, что когда-то буду делать что-то подобное, – рассказывает многодетная мать, инвалид первой группы сс. – Но три года назад, когда попала в автомобильную аварию, все в моей жизни изменилось. Я уже не могла, как раньше, работать на госслужбе. Но надо было растить детей и чем-то заниматься, и я решила попробовать себя в абсолютно новом деле. В трудную минуту инициативу женщины поддержал ее супруг Нурлан Алибеков, который в настоящее время в семейном бизнесе менеджер по продажам. – Прежде чем предлагать покупателям, Айнур каждое средство проверяет на соответствие заявленным требованиям, – поясняет Нурлан Алибеков. – Кроме того, мы апробируем их на себе. И только когда супруга, которая является технологом всего производства, убеждается, что товар выдержал испытание, он отправляется на прилавки. – Для меня качество продукта – самый важный показатель, для контроля качества у нас есть специальный аппарат, – подчеркивает предпринимательница. Что касается оборудования в целом, то супруги на 1,5 млн тенге приобрели пока самое необходимое, без чего нельзя обойтись на начальном этапе. В процессе работы стало понятно, что еще нужен, например, дозатор, чтобы четко отмерять нужный объем средств для разной тары. Сейчас это делается вручную. – А когда мы сможем наладить собственное производство емкостей, наша выгода значительно увеличится, – поделилась планами собеседница. Пока же Айнур Алибекова пластиковую тару заказывает через интернет-сайты из России и Китая. – На сегодняшний день в нашем ассортименте 17 наименований различных моющих и чистящих средств, которые проходят под торговой маркой Lady, – сообщила сельская бизнесвумен. – Среди них – белизна, жидкое мыло, гель для стирки, жидкий порошок, кондиционер для белья, средства для удаления пятен и мытья посуды... Все они нужны хозяйкам практически ежедневно, поэтому была уверена, что спрос будет. Примечательно, что при их изготовлении мы не добавляем парабены и фосфаты, которые часто применяют в производстве бытовой химии, но они не являются безопасными. Делаем акцент на то, чтобы люди, пользуясь нашей продукцией, не переживали за свое здоровье. Наибольшим спросом пользуются средство для мытья посуды и жидкое мыло, неплохо берут гель для стирки белья, которым любит пользоваться и сама предпринимательница. Прежде чем производить что-то новое, Айнур Алибекова тщательно изучает рынок, смотрит, какие уже есть средства в магазинах и рынках, что и почему выбирают покупатели. – Постепенно картина становится ясной. Безусловно, хочется повторить успех известных брендов, – призналась предпринимательница. – Наша команда к этому стремится, но в то же время мы хотим, чтобы наша продукция имела свою отличительную особенность. Например, в жидкое мыло мы добавляем кокосовое масло. Этот компонент оказывает смягчающее воздействие на кожу рук. Наше средство для мытья посуды не обходится без глицерина, который удерживает влагу, благодаря чему и стал популярным в косметологии. Весь производственный процесс проходит пока в домашних условиях. Специального помещения для изготовления продукции нет. В штате только четыре человека: хозяйка и ее супруг, два наемных работника. Недавно супруги открыли филиал в Таразе. Он представляет собой небольшое помещение, в котором разместились склад и производственный цех, где трудятся еще два наемных работника. Что касается сбыта, то сельчанка сумела договориться с местными оптовыми магазинами, а также работает под индивидуальный заказ. – В областном центре открыли магазин. Товары в торговые точки предлагаем через дистрибьюторов, которые принимают заказы, а доставкой занимаемся сами. Нередко нашу продукцию спрашивают знакомые, соседи, друзья, родственники. Мы доставляем им все, что они хотят, со скидкой. Пока объем выпускаемой продукции небольшой, поэтому простоев не бывает, работа есть каждый день, – рассказала Айнур Алибекова. В будущем семья планирует заняться реализацией продукции через TikTok и Instagram. Они знают массу примеров, когда благодаря социальным сетям многие успешно торгуют даже за рубежом. Сельская предпринимательница намерена и расширять ассортимент. К примеру, выпускать химические средства для ухода за автомобилем под торговой маркой EcoClean. Такая продукция при условии ее высокого качества должна тоже иметь успех, ведь автовладельцев с каждым годом становится все больше, их «железные кони» нуждаются в постоянной заботе. – На эти цели нужны дополнительные средства, которых сейчас у нас нет. Но мы верим, что все получится, – говорит наша героиня. Еще одним барьером для продвижения на рынке стало отсутствие некоторых документов, получением которых также занимается начинающая предпринимательница: – По образованию я бухгалтер. А в последние годы активно учусь, освоила уже пять разных программ. Недавно съездила на обучение в Шымкент, мне вручили соответствующий сертификат. Чтобы расширять свое дело, выходить на рынки других городов, в частности Алматы и Астаны, и иметь возможность участвовать в госзакупках, мне нужно иметь на руках сертификат о происхождении товара «СТ-KZ». Также планирую получить статус социального предпринимателя, который, думаю, тоже поможет в продвижении семейного бизнеса. #бытовая химия #Каменка #Айнур Алибекова #EcoClean