Лакокрасочное предприятие из Талдыкоргана способно полностью закрыть потребности всех дорожников республики в разметочных материалах – был бы спрос

А начиналось все с цеха на территории экспериментального завода, расположенного на окраи­не Талдыкоргана, в помещении с разрушенной кровлей, без окон и дверей. По словам основателя ТОО Риммы Салыковой, идея производить краски возникла не на пустом месте. Предпринимательница ранее занималась продажей белорусских тракторов, а заодно ее как-то попросили сбыть в Казахстане партию лакокрасочной продукции.

В итоге вагон товара распродать не удалось – дорого, но плачевный опыт положил начало большому делу: этот же производитель из Беларуси стал первым бизнес-партнером талдыкорганской фирмы.

– Совместная работа началась со взаимных визитов на производство, мы набрали сотрудников и отправили на обучение в Беларусь, работая на паритете несколько лет, – говорит Римма Аждаровна. – Трудясь над нашими красками, я все время стремилась удешевлять продукцию, чтобы участвовать в тендерах, но при этом не терять в качестве.

В поисках той самой заветной формулы «низкая цена – высокое качество» приходилось постоянно расширять границы сотрудничества: перенимая новый опыт, специалисты «Алматинских красок» побывали и в России. Со временем руководитель сумела выкупить долю белорусских партнеров, сделав производство полностью отечественным.

Дальше на помощь пришла программа ЕБРР «Старшие сеньо­ры» – около двух лет коллектив работал над развитием предприя­тия совместно с коллегами из Австрии и Германии.

– Мы отправили своих сотрудников на обучение в Австрию, буквально с «нуля» взрастив собственных технологов, – рассказала предпринимательница. – Там же в ходе деловой поездки я познакомилась с руководителем лакокрасочного производства номер один в Европе Helios Group. Несмотря на то что это, можно сказать, отраслевой транс­национальный гигант с рядом филиалов в разных странах, его топ-менеджер оказался очень простым и открытым человеком и даже посетил тогда еще совсем небольшое талдыкорганское предприятие.

Я тогда сказала о том, что вы­пускаемые ими краски, безусловно, превосходны, однако для наших потребителей они дороговаты. На что мне ответили, мол, в Европе, когда речь заходит об автострадах, нет понятия «дешевле», а есть только вопрос качества. Мне же нужно было минимизировать цену, ведь на конкурсах госзакупок с таким ценовым предложением наше предприятие никогда не победит.

Приходится «конкурировать» с перекупщиками, которые могут позволить себе привезти материалы кустарного производства из России, Китая или изготавливать здесь неизвестно что из чего и как, но – дешево. А хорошая краска, она и стоит соответственно... Но мы не сдались – поехали к турецким технологам, которые год работали с нашими специалистами над рецептурой. И главным моим условием было обязательное использование всех ингредиентов, которые есть в Казахстане.

В итоге сейчас ТОО «Алматинские краски» выпускает продукцию с ценовым разбегом: есть дорогие материалы, есть и совсем дешевые, но в целом завод отвечает за качество любой своей краски.

На сегодня предприятие производит лакокрасочные материалы для дорог, термопластик и холодный пластик – для «шумовых полос» и пешеходных переходов; пентафталевые эмали для бытовых нужд и полиуретановые краски по покрытию металла – особо прочное антикоррозийное покрытие появилось в ассортименте буквально два года назад. Наладили и собственный выпуск жестяной тары самых разных объемов, которую со временем стали продавать как отдельный вид продукции, установили оборудование по выпуску дорожных барьерных ограждений. А в нынешнем году открыли еще и свой цех по варке лака.

– У нас сейчас казахстанское содержание достигло почти 70 процентов, потому что металл закупаем в Казахстане, основной наполнитель краски – кальциты – приобретаем в моногороде Текели, – продолжает собеседница. – Все, что есть в республике, берем у местных производителей. И только то, что пока нельзя произвести у нас в стране, какие-то присадки, другие компоненты, покупаем за границей. Главное, мы конкурентоспособны. Говоря об основном нашем продукте – дорожных красках, следует отметить – мы изготавливаем их согласно климатическому поясу. То есть для юга – с одним составом, как бы «пожиже», для севера – «погуще».

Вся краска проходит испытания – у нас для этого есть специальный полигон. Государство вкладывает огромные средства в строительство дорог, поэтому я уверена, что на них должна лежать хорошая долговечная разметка. Сейчас потребность казахстанских дорог в лакокрасочных материалах составляет 6–7 тысяч тонн в год. Мы способны производить 12 тысяч тонн всех видов дорожно-разметочных материалов. Наша краска может использоваться и в аэропортах.

Казалось бы, что может быть лучше – вот она местная, доступная и качественная продукция, с высоким казахстанским содержанием, да еще с учетом региональных особенностей! Но, как оказалось, даже всего этого недостаточно, чтобы быть востребованными: в прошлом году предприятию удалось сбыть всего около 600 тонн дорожной краски. Все дело в том, что реальному производителю приходится постоянно бороться за объемы с демпингующими перекупщиками, совсем не блещущими качеством продукции, но отвечающим ценовым запросам тендеров.

Как активный общественный деятель, Римма Салыкова постоянно поднимает вопрос поддержки отечественных товаропроизводителей. Показательным в этом плане она считает систему закупок у АО «ФНБ «Самрук-Казына», который формирует реестр отечественных товаропроизводителей и объявляет конкурсы среди местных производств.

– На первом Форуме производителей Казахстана я подняла вопрос о том, что и государственные закупки для отечественных товаропроизводителей должны проходить по похожей системе. Просим сделать реестр предприятий, которые работают более 10 лет: мы находимся тут, можно всегда проверить наше качество, мы можем предоставить товар на пробу. Но сделайте для нас приемлемые условия: чтобы нам давали 30 процентов предоплаты, чтобы выплаты проходили в течение короткого времени, – выражает предпринимательница мнение профессионального сообщества.

– Мы, как местные товаропроизводители, хотели бы работать над улучшением качества, над новыми материалами, их удешевлением, над новыми технологиями, но для этого должны чувствовать, что востребованы в своей стране, что материалы будут закупать, и что мы сможем дальше обеспечивать работой сотрудников, – говорит основатель завода. – У нас работают в основном молодые ребята из ближайших сел. У всех семьи, кредиты, кто-то живет на квартирах. И моя главная цель – не отправить их в отпуск без содержания или, не дай Бог, уволить, а обеспечить стабильный доход. Со своей стороны мы предоставляем им бесплатное питание, спецодежду, стараемся держаться за каждого сотрудника, чтобы все работали со спокойной душой. Я всегда говорю: если хотим поднимать отечественную экономику, если хотим, чтобы наши сограждане процветали, а не сидели и не ждали каких-то там пособий от государства, они должны быть трудоустроены.

Очень радует, что сейчас благодаря вниманию Главы государства, поручению Правительства есть тенденция реальной поддержки местных производств. Большую работу проводит и палата предпринимателей.