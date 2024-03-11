Лакокрасочное предприятие из Талдыкоргана способно полностью закрыть потребности всех дорожников республики в разметочных материалах – был бы спрос
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Дина Боранбаева, область Жетысу
ТОО «Алматинские краски» – предприятие, которому в нынешнем году исполняется 15 лет. Помимо основной продукции, предназначенной для дорожной разметки, здесь изготавливают специальную краску для нужд газовой и железнодорожной отраслей, промышленности и сельского хозяйства, а также выпускают жестяную тару различной вместимости и даже антифриз.