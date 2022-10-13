Ландшафты Чарына и Иссыка

Охрана окружающей среды станет одной из главных задач визит-центров, которые построят в Алматинской области.

С начала следующего года на территории Чарынского каньона, близ села Чунджа, появится визит-центр площадью 748 кв. м. В здании уникального дизайна, гармонирующем с местным ландшафтом, турис­ты смогут получить информацию о пеших маршрутах, инструктаж по безопасности, а также заказать услуги гида или взять напрокат горное снаряжение. Здесь же откроют кафе и магазин сувениров.

Об этом шла речь на общественных слушаниях в селе Чунд­жа с участием специалистов в области индустрии туризма, экологов, представителей местных властей.

Как отметила сотрудник Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия Тамара Ширяева, важно, что при возведении визит-центра будут использованы экологически безопасные материалы, а деятельность объекта не нанесет вреда природе. По словам экс­пертов, воздействие на окружающую среду сооружаемого объекта минимально, так как рядом с участком строительства нет растений-эндемиков и не обитают редкие виды животных. Сточные воды и мусор будут вывозиться за пределы государственного природного парка «Чарын».

Создание визит-центра откроет новые возможности в развитии отечественного экотуризма, поскольку Чарынский каньон, поражающий неземными ландшафтами, является одной из визитных карточек не только Алматинской области, но и всей республики.

За последние годы здесь значительно вырос поток туристов, которых привлекают богатый растительный и животный мир, великолепная нетронутая цивилизацией природа. Сейчас с привлечением частных инвестиций ведется развитие инфраструктуры, разработаны четыре туристических маршрута, оборудованы смотровые площадки, беседки, установлены малые архитектурные формы, электронные инфотабло, биотуалеты.

Как подчеркнула представитель республиканского общественного объединения «QazaqGeography» Томирис Мусаева, одна из главных задач проекта – обеспечить контроль над сохранением биологического разнообразия и уникальных ландшафтов заповедника. С этой целью в визит-центре планируется знакомить посетителей с природными достопримечательностями и историей нацпарка «Чарын», проводить работу по экологическому просвещению. Также предусматриваются тематические конференции и семинары, направленные на повышение культуры экологического отдыха.

Аналогичный визит-центр построят в Енбекшиказахском районе Алматинской области, где также имеется множество природных и исторических достопримечательностей. Это Сакские курганы, государст­венный заповедник-музей «Иссык», Тургеньское ущелье, водопады Медвежий, Кайракский, Скалистый, рыбоводческое хозяйство по выращиванию форели. Все эти объекты – популярные марш­руты выходного дня для алматинцев.

Как сообщил недавно в ходе встречи с местными жителями аким Алматинской области Марат Султангазиев, Енбекшиказахский район обладает высоким туристическим потенциалом. Ежегодно растет число туристов, необходимо создавать для них комфорт­ные условия. Глава региона поручил разработать план по строительству визит-центра «Иссык» и развитию инфраструктуры туризма.