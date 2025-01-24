«Латте-папа» на замену маме?

Колонка обозревателей
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Елена Левкович

Не так давно в одной из соцсетей появился аккаунт мужчины, который добровольно ушел в отпуск по уходу за ребенком. Рожал, понятно, не сам, с этим отлично – целых три раза – справилась жена.

фото из архива "КП"

Почему «в декрет» отправился он? Мужчина признался, что сначала лишился работы, а потом, посидев нетрудоустроенно дома, осознал, что очень многое пропускает и уже пропустил в этой жизни. Самое ценное – нежный возраст своих малышей. Семья приняла решение: папа надевает фартук и моет попки, а мама выходит отдыхать (это точно!) на работу. Она и так шесть лет пробыла в том самом декретном отпуске (кто додумался назвать декрет отпуском?!)

Младшему балапанчику девять месяцев, все трое – мальчишки. Отец семейства все делает по дому, гуляет с детьми и даже успевает печь баурсаки. Аккаунт, говорит мужчина, создал для того, чтобы показать жизнь отечест­венного отца с другой стороны, ну и монетизировать свой контент – а что в этом плохого?

Когда стала известна новость, мнения женщин разделились. Кто-то похвалил папу, ему пожелали удачи, а остальным казахстанским мужчинам – брать с него пример. Другие удивились: «Все воспринимают это, как чудо, хотя это его прямые обязанности!» Восторженных отзывов было однозначно больше: «золото, а не мужик» – это лейтмотив в комментариях.

Не знаю, сколько продержится папа. На посту он всего ничего – заступил буквально перед Новым годом. Мне кажется, но я, конечно, могу ошибаться, что инициатива долго не протянет. Аккаунт отца, который он рекламировал, уже закрыт. Нет ни подписчиков, ни подписок, а публикаций всего семь. Вполне возможно, что хватило месяца, чтобы молодой отец пересмотрел свои бравые взгляды на «пропускаю самое важное» и пулей понесся искать работу…

Лично мне непросто представить мужчину, выбравшего бытовые хлопоты вместо работы. Я таких примеров знаю… один. В отпуск по уходу за ребенком вышел коллега моей подруги. Они так решили на семейном совете: новоявленной маме нужна помощь, а кто как не супруг должен ее оказать? Ну и вообще: она сделала самое главное и сложное, а дальше пускай и второй родитель проникнется магией неспания по ночам, стиркой пеленок и прогулками в любую погоду.

Муж проникся, причем до такой степени, что они повторили этот же фокус и со вторым ребенком. Как результат – счастливый отец не понаслышке знает все о младенцах, женщина не выгорела от «прелестей» материнства.

Согласно статистике, на первое полугодие 2024 в отпуске по уходу за ребенком находились 1,2 тыс. казахстанских мужчин. В 2023-м их было чуть больше – примерно 1,6 тыс. Тенденции тут пока не углядишь, но, опять-таки мое личное мнение, «декретные» отцы в наших реалиях – та самая «редкая птица долетит до середины Днепра». Подгузник поменять, коляску вытащить, поагукать после работы – обычно это стандартный перечень мужских обязанностей. Не гребу всех под одну гребенку, но окружающая действительность диктует мне именно такие выводы.

А ведь те же норвежцы и исландцы бегом бегут в такие отпуска. Причин этому несколько, и финансовая не на последнем месте. Но в приоритете – равенство полов и сплоченность семей. В Швеции даже есть специальный термин – «латте-папа» – про компании молодых отцов, тусующихся в парках с колясками и кофе в руках. А вообще-то вот такое осознанное родительство – часть государственной политики в некоторых европейских странах. Можем ли мы представить «латте-папа» у нас в Казахстане?..

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#дети #папа #семья #родители #декрет #декретный отпуск

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