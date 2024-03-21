Лечись, Мартын, если не украли твой алтын!

Общество
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Марина Демченко

Сотни миллионов тенге направили медучреждения не на лечение пациентов и покупку для них базовых лекарств, а на... повышение должностных окладов и премии.

фото из архива "КП"

Вопросы, касающиеся повышения качества и доступности медицинской помощи, обсуждены в Мажилисе Парламента на заседании Комитета по социально-культурному развитию под председательством Асхата Аймагамбетова.

Как сообщила министр здравоохранения Акмарал Альназарова, в стране планируется обеспечить долгосрочную устойчивость сис­темы ОСМС, снизить нагрузку на республиканский бюджет, поэтапно перейти к модели реального страхования, решить проблему финансовой устойчивости медицинских организаций.

Для достижения справедливости в уплате взносов на ОСМС предлагается переход к реальной плоской шкале, когда все группы налогоплательщиков будут уплачивать взносы по равнозначным эффективным ставкам. По словам министра, люди с низкими доходами не должны платить больше, чем более обеспеченные граждане.

Сейчас же казахстанцы с более низкой заработной платой платят взносы в ОСМС в процентном соотношении больше, чем зарабатывающие свыше 850 тыс. тенге. Большинство граждан отчисляют в систему ОСМС 2% от всей своей зарплаты (плюс еще 3% от нее платит работодатель), тогда как для человека, получающего 1,5 млн тенге, ставка взноса ограничена десятью МРП (или 850 тыс. тенге), то есть взнос отчисляется не со всего заработка.

В связи с этим, отметила Акмарал Альназарова, вполне правильным будет поднять верхний порог выплат ОСМС, чтобы все платили ровно 2% от своего заработка, тем более что нововведение затронет не так уж и многих.

Изменится также оказание медицинской помощи гражданам с подозрением на социально значимое заболевание (СЗЗ). Ранее, как пояснила Акмарал Альназарова, население часто жаловалось на ограничение доступности клинико-диагностических исследований с целью установления диагноза. Теперь пациентов с подозрением на СЗЗ смогут диагностировать бесплатно в соответствии с клиническими протоколами лечения, вне зависимости от статуса застрахованности в системе ОСМС.

Ведомство вносит также норму, предусматривающую индивидуальный подход к каждому пациенту, и расширяет спектр заболеваний, подлежащих динамическому наблюдению. Если раньше мультидисциплинарные группы в поликлинике наблюдали пациентов, входящих в программу управления артериальной гипертензией, сахарным диабетом, хронической сердечной недостаточностью, то после введения приказа всех пациентов с хроническими патологиями будет сопровождать группа врачей.

Глава Минздрава также отчиталась о своей работе с момента назначения и поделилась дальнейшими планами ведомства. По ее словам, в этом году на закуп услуг по оказанию медицинской помощи и амбулаторного лекарственного обеспечения выделено 2,8 трлн тенге. Из них по пакету гарантированного объема бесплатной медицинской помощи – 1,6 трлн тенге, по пакету обязательного социального медицинского страхования – 1,2 трлн тенге. Однако сумма недофинансирования из республиканского бюджета составляет свыше 220 млрд тенге.

– На конец февраля кредиторская задолженность медицинских организаций достигла 57,3 миллиарда тенге, из которых просроченная задолженность – 22 миллиарда. Составными причинами стали отсутствие финансовой дисциплины и бесконтрольность. Во-первых, практика затоваривания лекарствами, а затем их беспрепятственного уничтожения создает серьезную угрозу для ухудшения финансовой устойчивости медорганизаций. Имеет место использование текущих средств не для лечения больных, а на капитальные расходы. В проверенных 24 объек­тах не­обоснованные расходы составили 4,1 миллиарда тенге. Это вторая причина образования долгов. Третья – необоснованные выплаты из фонда оплаты труда, – сообщила Акмарал Альназарова.

При наличии кредиторских задолженностей выявлены факты выплаты премий и увеличения должностных окладов на сумму 694 млн тенге.

Для покрытия дефицита финансовых средств на оказание медицинской помощи будут изысканы внутренние резервы в системе здравоохранения. Это будет сделано благодаря оптимизации лечебно-диагностических процессов и пересмотру перечня амбулаторного лекарственного обеспечения.

Другой путь экономии – пересмотр подходов к закупу дорогостоящего медицинского оборудования, потенциал которого полностью не используется. Для этого проводится глубокий анализ утвержденного плана закупа на 2024 год с тем, чтобы обеспечить высокую эффективность использования средств.

Также в части амбулаторного лекарственного обеспечения будет решен вопрос с дефицитом базовых лекарств для населения. В последние годы бесконтрольное расширение перечня заболеваний и списка лекарственных средств привели к нехватке необходимых препаратов, пояснила спикер.

Отчет министра вызвал массу вопросов и предложений. Депутатов, в частности, волновали проблемы подготовки кадров, повышения эффективности системы ОСМС, медучреждений в селах, нехватки медикаментов... Озадачили мажилисмены министра и проблемами с оказанием медицинской помощи в домах престарелых и домах малютки.

Депутаты поинтересовались, как изменятся подходы к оказанию паллиативной помощи и лечению болезни Паркинсона? Спросили, почему гражданам, состоящим на диспансерном учете с тяжелыми заболеваниями, недоступны бесплатные инновационные препараты? Почему регистрация этих важных лекарств растягивается на пять, а то и семь лет?

– Мы видим необходимость изменения законодательства. В частности, для исполнения задач, поставленных Главой государства, необходимо внести изменения в соответствующие кодекс и законы. Если мы не внедрим их быстро, то не будет возможности подготовить равномерный пакет, – резюмировал выступления Асхат Аймагамбетов, заверивший, что депутаты готовы к совместной качественной работе.

#мажилис #здравоохранение #ОСМС

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