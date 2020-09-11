Ледник тревоги нашей
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Елена Брусиловская
Лет 10 назад в Алматы был реализован необычный проект – «Музыка ледника», организованный Гёте Институтом в Казахстане совместно с европейскими специалистами, которые записали звуки таяния ледника Туюксу в горах Заилийского Алатау. По их замыслу, эта «музыка ледника» должна была вдохновить молодых музыкантов из разных стран мира на создание музыкальных блокбастеров, тем самым напомнив человечеству о том, насколько хрупок и раним наш мир. Тогда научный руководитель проекта Даниэль Дендра заявил алматинским журналистам, что к 2050 году ледника Туюксу не станет.