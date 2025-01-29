Легионеров больше не будут содержать за счет госсредств

Эта норма включена в законопроект, который одобрили в Мажилисе, в целях исполнения поручения президента об эффективном использовании государственных средств.

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В принятых поправках по вопросам физической культуры и спорта установлен запрет финансирования за счет бюджетных средств и недопущение финансирования за счет средств субъектов квазигосударственного сектора спортсменов, не имеющих гражданства Казахстана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса

«Таким образом, государство больше не будет содержать легионеров. Эта норма включена в законопроект в целях исполнения поручения президента об эффективном использовании государственных средств», - говорится в сообщении.

Вместе с тем у государственных учреждений в области физической культуры и спорта появится возможность оказывать платные услуги и доходы от них использовать в соответствии с бюджетным законодательством.

Зарабатывать спортивные учреждения смогут на предоставлении специального спортивного инвентаря, физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений для населения в целях организации и проведения мероприятий (спортивных соревнований, семинаров, совещаний и конференций), а также оказании услуг в области спортивной медицины.