Легионеров больше не будут содержать за счет госсредств

Спорт
69
Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Эта норма включена в законопроект, который одобрили в Мажилисе, в целях исполнения поручения президента об эффективном использовании государственных средств.

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

В принятых поправках по вопросам физической культуры и спорта установлен запрет финансирования за счет бюджетных средств и недопущение финансирования за счет средств субъектов квазигосударственного сектора спортсменов, не имеющих гражданства Казахстана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса

«Таким образом, государство больше не будет содержать легионеров. Эта норма включена в законопроект в целях исполнения поручения президента об эффективном использовании государственных средств», - говорится в сообщении.

Вместе с тем у государственных учреждений в области физической культуры и спорта появится возможность оказывать платные услуги и доходы от них использовать в соответствии с бюджетным законодательством.

Зарабатывать спортивные учреждения смогут на предоставлении специального спортивного инвентаря, физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений для населения в целях организации и проведения мероприятий (спортивных соревнований, семинаров, совещаний и конференций), а также оказании услуг в области спортивной медицины.

#Спорт #законопроект #легионеры

Популярное

Все
Любовь к Родине начинается с любви к профессии
Все кружки хороши – выбирай на вкус!
Войной испытанные строки
В Алматы почтили память героев
Работу госорганов оценивать по уровню жизни людей
Более сотни школ модернизируют в Туркестанской области
Онлайн-трансляция из зала суда повышает доверие граждан
Изучаем установки Президента
Ходила на «работу» с ребенком
Сделал предложение на плацу
Сто дней до посевной: настрой не радужный
Дорогое наше бесплатное
Виртуальные квартиры за реальные деньги
В Семее проходит выставка шерстяной акварели
Работают ли терминалы для осужденных?
Стабильно и подконтрольно
Забвению не подлежит
Между «уже» и «еще»
В Уральске презентовали комикс «Сырым батыр»
Закон Республики Казахстан О ратификации Марракешского договора об облегчении доступа слепых и лиц с нарушениями зрения или иными ограниченными способностями воспринимать печатную информацию к опубликованным произведениям
Кызылорда – наша гордость, слава, история
Горжусь тем, что говорю по-казахски
Январская клубника созрела в Туркестанской области
Торговые сети завышали цены на картофель – Минторговли
Счетчик есть, но его как бы нет
В столице наладили выпуск «дождевалок»
Институциональное становление Академии наук завершено
Буренки нынче довольны
В столичных торговых сетях сняли ограничения по реализации картофеля
Всемирный экономический форум проходит в Давосе
Выставка «Мы не одни» открылась в Астане
Свыше 20 млн тенге вложила в фальшивую платформу жительница Костаная
Учиться будем только на отлично
На смену Гарри Поттеру
Казахстан подтвердил приверженность международным обязательствам в области прав человека
В стране стартует масштабная модернизация энергетической и коммунальной инфраструктуры
В колледже столицы созданы площадки для практики студентов
Токаев принял верительные грамоты послов девяти государств
На перекрестке культур
Спешите видеть: Winter Asia Drift Show
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым 2025 годом
Закон РК О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях
Закон Республики Казахстан
Смогут ли «Жетысу» и «Семей» настичь «Кайрат»?
Как изменятся пенсии и пособия в Казахстане в 2025 году
МВД обратилось к казахстанским водителям
В МВД разъяснили нормы, запрещающие прогревать авто во дворах
Новые госнаграды появились в Казахстане
Сигареты подорожают в РК
Главы государств и международных организаций поздравляют Токаева с Новым годом
Смертельная авария произошла на трассе в Павлодарской области
Паспорта и удостоверения личности попробуют выдавать через терминалы
Алматы – Туркестан – Ташкент – Самарканд – Шымкент – Алматы
Депутат высказалась об ажиотаже вокруг прогрева авто во дворах
Умную мусорную корзину изобрел школьник из Астаны
На 20% вырастет зарплата отдельных категорий гражданских служащих в 2025 году
Зимнее содержание дорог не выдерживает критики
«Черные ящики» разбившегося в Актау самолета будут расшифровывать в Бразилии
Главные события - 2024: чем казахстанцам запомнился уходящий год
В Сарани будут выпускать телевизоры Samsung

Читайте также

Анна Данилина пробилась в четверть финала в Австрии
75-летний пауэрлифтер из Карагандинской области будет предс…
Зимние Азиатские игры-2025 покажут казахстанцам в прямом эф…
Зимняя Азиада-2025: интересные факты и достижения Казахстана

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]