Лесные питомники и экология: шаги к «Таза Қазақстан»

Казахстан активно работает над восстановлением лесных ресурсов в рамках поручения главы государства по созданию 2 млрд саженцев древесно-кустарниковых пород, передает Kazpravda.kz

Фото: Минэкологии РК

Это важный вклад в экологическую устойчивость страны и реализацию программы «Таза Қазақстан».

С 2021 по 2023 годы в Казахстане было посажено 839,5 миллиона саженцев, а в 2024 году высажено уже 264,9 миллиона. Работа по посеву семян в южных регионах продолжается.

В Казахстане функционирует 251 лесной питомник общей площадью 3 178 гектаров, где выращивается 220 миллионов саженцев. В ближайшие годы планируется создать 114 новых питомников и реконструировать один на площади 1 176 гектаров. Для этих целей выделено более 1 миллиарда тенге. Также предусмотрено возмещение до 50% расходов на создание частных лесных питомников.

Президент Казахстана отметил необходимость масштабирования современных методов выращивания с закрытой корневой системой (ЗКС), что значительно улучшает приживаемость саженцев. В шести регионах страны планируется строительство лесосеменных комплексов с ЗКС.

Лесные массивы играют ключевую роль в борьбе с изменением климата, предотвращении эрозии почв и улучшении качества воздуха. Создание новых лесных культур не только восстанавливает природный баланс, но и способствует улучшению качества жизни населения. Эти усилия отражают стремление Казахстана к устойчивому развитию в рамках программы «Таза Қазақстан».