Лесные пожары уничтожают памятники культурного наследия в Южной Корее

В мире,Происшествия,Пожары
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Страна переживает одну из самых разрушительных природных катастроф последних лет. Лесные пожары, начавшиеся пять дней назад в уезде Ыйсон (провинция Северная Кёнсан), продолжают стремительно распространяться по северо-востоку страны

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Под натиском сильного ветра и из-за засушливой погоды огонь перекинулся на города Андон, Чхонсон, Ёнъян и Ёндок, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru.

Серьезное беспокойство вызывает угроза историческим и культурным объектам мирового значения. В огне полностью сгорел буддийский храм Коунса в уезде Ыйсон - один из древнейших на Корейском полуострове, основанный в 681 году в период Объединённой Силла. Национальные реликвии из храма удалось эвакуировать заранее, но само сооружение уничтожено.

Огонь подошёл к деревне Хахве и конфуцианской академии "Пёнсан совон" - объектам Всемирного наследия ЮНЕСКО. В Андоне власти срочно эвакуируют жителей, так как пламя вплотную приблизилось к этим уникальным комплексам.

Министерство культурного наследия впервые в истории объявило максимальный уровень тревоги по всей стране в связи с угрозой историческим памятникам.

На фоне ухудшающейся ситуации Служба лесных угодий РК повысила уровень тревоги по лесным пожарам до "тяжёлого" (наивысшего из четырёх) и распространила его на всю территорию страны. В Андоне и других районах были отключены участки водоснабжения, приостановлены движения поездов и автотранспорта, эвакуированы более 3,4 тысячи заключённых из тюрем в зоне риска - подобное происходит впервые в южнокорейской истории.

Несмотря на масштабные усилия пожарных и спасателей, борьба с огнём осложняется невозможностью приблизиться к очагам возгорания из-за густого дыма и порывов ветра. Пожары уже уничтожили более 15 тысяч гектаров леса, и, по оценкам специалистов, ситуация может ухудшиться, если в ближайшие дни не пойдут дожди.

Южнокорейские власти пытаются сдержать катастрофу, но масштаб бедствия, уносящий жизни людей и уничтожающий культурное наследие, говорит о том, что справиться с огнём пока не удаётся.

Ранее вертолет разбился при тушении лесного пожара в Южной Корее. Так же стало известно, что число жертв и раненых в результате пожаров продолжает расти.  

 

#ЮжнаяКорея #катастрофа #храм #лесныепожары

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