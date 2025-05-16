Тимофею Муравьеву всего 12 лет, а он уже чемпион. Мальчик признан лучшим пилотом дрона в Казахстане. Этот титул он завоевал благодаря тому, что успешно прошел квалификацию по гонкам на FPV-квадрокоптерах международной лиги MultiGP. Мальчик уже шесть лет увлекается дрон-рейсингом, проще говоря, управляет компактными беспилотниками, которые на большой скорости летают по специально оборудованным трассам. Такие гонки признаны официальным видом спорта.

– Мне нравится дрон-рейсинг, – рассказывает юный гонщик Тимофей. – Люблю летать, нравится большая скорость. Во время соревнований чувствую волнение. Когда побеждаю – заряжаюсь энергией. Если проигрываю, то, конечно, расстраиваюсь, но для меня это стимул еще больше тренироваться.

Тимофея в его увлечении поддерживает отец: именно он увлек ребенка виртуальными полетами. Сергей Муравьев занимается аэровидеосъемкой с помощью квадрокоптера. В 2019 году купил себе новое оборудование – FPV-дрон. Устройство укомплектовано пультом и очками виртуальной реальности, которые позволяют оператору управлять аппаратом почти так же, как это делает пилот. Сергей подключил это оборудование к своему компьютеру и начал «летать» в режиме симулятора. Как-то раз к нему подошел Тимофей, которому тогда было шесть лет, и попросил разрешение поиграть. Отец посадил ребенка в свое кресло, надел на него очки и дал в руки пульт.

– Думал, у него ничего не получится, потому что для меня самого виртуальные полеты были сложными. Я часто врезался в ворота и падал, – вспоминает Сергей Муравьев. – То же самое случалось и с моими друзьями, с которыми мы «летали» по одной трассе. Но через неделю увидел, что мой шестилетний сын побил все наши рекорды. Я не поверил своим глазам. Помню, как посадил сына за компьютер и попросил, чтобы он сыграл при мне. Оказалось, что он «летает» лучше меня!

С тех пор Сергей стал развивать способности своего ребенка. Сначала полеты были виртуальными, а спустя полгода они стали реальными. Из пластиковых труб отец сделал для сына ворота, установил их на пустыре, дал в руки пульт от микродрона, и Тимофей стал набивать руку. Прогресс пошел, и спустя пару лет Сергей понял, что его сын готов к соревнованиям.

В 2021 году Тимофей поехал на свой первый чемпионат. Он проходил в городе Текели тогда еще Алматинской области, куда съехались пилоты FPV-дронов со всего Казахстана. Карагандинец стал самым юным участником. Он показал отличные результаты и лишь в финале уступил взрослому дрон-рейсеру, заняв второе место. Потом были соревнования в Уральске, Усть-Каменогорске, Алматы, Казани и Москве (Россия), Адане (Турция) и Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

В начале мая Тимофей в статусе победителя вернулся из Алматы, где проходил весенний отборочный этап соревнований по дрон-рейсингу престижной мировой лиги MultiGP. Если он станет лидером осеннего отбора и войдет топ-150 пилотов FPV-дронов, то получит право отправиться в Майами на гонки среди профессионалов.

– Я поддерживаю сына в его увлечении дрон-рейсингом, – улыбается отец юного чемпиона. – Пусть лучше он «летает», чем сидит в смартфоне и бессмысленно листает ленту в Тик-Токе. Гонки на дронах развивают внимание, реакцию и пространственное мышление. Ребенок анализирует сильные и слабые стороны соперников и учится выстраивать стратегию. К тому же мы с сыном учимся собирать квадрокоптеры. Для ребенка дрон – это маленькое чудо, о котором мы в нашем детстве и мечтать не могли.

Тимофей учится в шестом классе. На вопрос о любимом предмете с озорной улыбкой отвечает: математика. Почему? Потому что она ему легко дается. Из-за соревнований юному дрон-рейсеру приходится пропускать уроки. Родители стараются свести вынужденные прогулы к минимуму. Они понимают, что сыну нужны знания и общение со сверстниками.

– Одноклассники мне завидуют из-за того, что я иногда пропускаю школу, – добавляет Тимофей. – Они знают, что я езжу на соревнования, но толком не понимают, чем занимаюсь.

Занятия дрон-рейсингом – удовольствие не из дешевых. Большая часть семейного бюджета уходит на то, чтобы принять участие в соревнованиях. Призовые деньги не покрывают все затраты. К тому же техобслуживание квадрокоптеров влетает в копеечку. Редкий чемпионат обходится без аварий: то пропеллеры ломаются, то аккумуляторы разбиваются. Спасибо спонсорам, которые поддерживают талантливого дрон-рейсера.

– Самое сложное в пилотировании дрона – это держать темп и летать во время ветра или дождя, – рассуждает Тимофей Муравьев. – Я не собираюсь бросать это занятие: когда вырас­ту, то хочу стать тренером по дрон-рейсингу или пилотом настоящего самолета. Если научился «летать» на дронах, то и управлять самолетом научусь. Думаю, это не сложно.