Лети, лети за облака...

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Валентина Мелехова, Костанайская область

В Лисаковске «прописался» фестиваль воздушных змеев «Поднебесные странники»

фото предоставлены организаторами фестиваля

Занятие это не только захватывающее и увлекательное, но еще и развиваю­щее. Ведь фестиваль воздушных змеев это вовсе не про то, чтобы прийти на состязания с куп­ленной моделью и, поймав попутный ветер, постараться удержать ее в небе. Это куда более серьезная, трудоемкая и масштабная работа – оценивались только собственноручно сделанные конструкции. Одиннадцатилетнему Михаилу Шуршину далось это не сразу. Он уже участвовал в фестивале в 2022-м, но тогда его змей так и не взмыл в небо. Впрочем, и в этот раз тоже не все было гладко. Несколько собранных им конструкций никак не хотели летать. Тогда на помощь пришла мама. Проштудировав Интернет и вооружившись подручными материа­лами, они вместе приступили к делу. Несколько часов кропотливой работы и вуаля – змей готов.

Надо сказать, что у мамы Михаила, Татьяны Шуршиной, уже был опыт изготовления подобных конструкций. Раньше она ради забавы мастерила модель воздушного змея вместе с младшим сыном – семилетним Львом. В итоге участвовать в фестивале решили оба мальчика.

– Когда мы делали воздушного змея со Львом, решили использовать прочный полиэтиленовый пакет, поскольку материал легкий. Вырезали фигуру птицы, раскрасили ее акриловыми красками, а в качестве держателя использовали палочки от воздушных шаров, укрепленные шпажками. Получился очень красивый змей, которого мы назвали «Сапсан», – рассказывает Татьяна Шуршина. – Второго змея делать было уже легче. С Мишей мы решили использовать болоньевую ткань. Вырезали треугольник, хвост, сшили на машинке и укрепили теми же палочками от шаров со шпажками.

Воздушный змей Михаила занял сразу два призовых места. Его модель оказалась самой выносливой, подняв груз в 260 граммов. Таким образом, он взял главный приз – колонку «Алиса» – в номинации «Богатырь». Также его змей показал третий результат еще в одной номинации – «Властелин неба». А вот первенство в этой же номинации одержал его младший брат. Хотя участие Льва в фестивале было под угрозой срыва. Его «Сапсан», хоть и вышел довольно красивым, но напрочь отказывался летать. Управлять своей конструкцией мальчик научился перед самым стартом и в итоге поднял свою модель выше всех – на 36 метров. «Сапсан» также удостоился звания «Воздушный эксклюзив», заняв в этой номинации третье место. В копилке Льва Шуршина два трофея – велосипед и баскетбольный мяч.

В общей сложности участвовать в фестивале «Поднебесные странники» изъявили желание около 30 человек. Но почти треть участников отсеялась еще во время пробного запуска – воздушные змеи периодически пикировали, а некоторые и вовсе разбились вдребезги. Впрочем, юные конструкторы убеждены, что неудачные попытки не повод отчаи­ваться, а, скорее, основание для того, чтобы учесть ошибки, смастерить более крепкую конструкцию и снова принять участие в следующем сезоне.

Фестиваль воздушных змеев в Лисаковске становится традиционным. Впервые он стартовал в 2022-м году, а продолжился уже в нынешнем. Вообще же идею проведения фестиваля Юрий Гривко вынашивал целых 18 лет:

– Однажды услышал, что подобный фестиваль проводили в Караганде и подумал: очень хорошее занятие для детей. Отыскав единомышленников и спонсоров, мы взялись за возрождение у детей интереса к такому увлекательному, познавательному, развивающемуся виду активного досуга. В моем детстве это было самое лучшее развлечение. И современным детям это пришлось по вкусу. Впервые в этом году на фестиваль приехали иногородние участники. Женщина из Рудного со своим ребенком смастерили воздушного змея и проделали путь в 70 километров, чтобы запустить его в небо. Правда, они не заняли призовое место, но получили кучу позитивных эмоций.

#фестиваль #Лисаковск #Поднебесные странники #воздушные змеи

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