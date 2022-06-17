Общество
Лето, форточки и балконы в квартирах открыты: и снова регистрируются случаи падения малышей с высоты
Наталья Денисова, Кызылорда

«Окна» в разгаре

– Недавно в микрорайоне «Арай» трехлетний ребенок упал с четвертого этажа и был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, – рассказал начальник городского управления по чрезвычайным ситуациям
Жасулан Туймебаев. – На сегодня состояние ребенка стабилизировалось. По данному факту сот­рудниками полиции проводится проверка. Но хочу сказать, что в нашем городе все чаще регистрируются случаи выпадения детей из окон многоэтажных жилых домов. Так, в этом году зарегистрировано уже три случая, а в прошлом году десять детей выпали из окон, двое при этом погибли.

Весь летний период сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям Кызылординской области будут проводить разъяс­нительную работу с жителями города, поселков, где есть многоэтажные дома. И профилактическое мероприятие «Окна» уже в разгаре. Его организаторы буквально заучивают со взрос­лыми людьми во дворах жилых домов несколько простых правил: в присутствии детей окна и балконы должны быть закрытыми, нужно чаще проверять запорные устройства; нельзя ставить близко к окнам предметы мебели, при помощи которых малыш может залезть на подоконник. Ни в коем случае не позволяйте детям играть на подоконнике, выходить одним на балкон или лоджию.

– Нельзя оставлять маленького ребенка вне поля зрения, поскольку практика показывает, что малышу достаточно минуты самостоятельности, и эта минута может стать последней в его жизни, – подчеркнул Туймебаев. – Тем более нельзя запирать детей дома одних и оставлять их без присмотра.

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