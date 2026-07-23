Единые правила для гидов и инструкторов туризма утвердили в Казахстане

Документ определяет полномочия гидов, экскурсоводов и инструкторов туризма, устанавливает единые требования к качеству предоставляемых услуг и закрепляет их ответственность за достоверное информирование туристов, сопровождение на маршрутах и соблюдение требований безопасности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Правила также разграничивают функции специалистов туристской отрасли. На сегодня для начала деятельности в качестве гида, экскурсовода или инструктора туризма необходимо иметь гражданство Республики Казахстан и направить уведомление через портал eLicense.kz в соответствии с законодательством о разрешениях и уведомлениях.

Далее, согласно проекту Правил, специалисты смогут самостоятельно выбирать удобную организационно-правовую форму осуществления своей деятельности. При этом, ведётся работа по включению деятельности гидов, экскурсоводов и инструкторов туризма в перечень видов деятельности для самозанятых. На основании поступивших уведомлений Министерство ведет государственный электронный реестр гидов, экскурсоводов и инструкторов туризма.

Реестр доступен на официальных интернет-ресурсах Министерства и АО «НК «Kazakh Tourism», что позволяет туристам пользоваться услугами специалистов, осуществляющих деятельность в правовом поле. Особое внимание уделено вопросам безопасности.

Специалисты обязаны заранее информировать туристов об особенностях путешествия и возможных рисках, предоставлять достоверную информацию о маршрутах и объектах посещения, а также оперативно уведомлять уполномоченные органы и родственников туристов в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Для маршрутов, представляющих потенциальную опасность для жизни и здоровья, предусмотрено обязательное письменное подтверждение туристом ознакомления с возможными рисками.

Разработка данных Правил - важный этап в совершенствовании регулирования туристской отрасли. Документ позволит сформировать единые стандарты профессиональной деятельности, повысить качество туристских услуг, усилить безопасность путешествий и создать более комфортные условия для развития внутреннего и въездного туризма в Казахстане.

Проект разработан во исполнение Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам поддержки туристской отрасли и детского спорта».