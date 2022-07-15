Льготное кредитование для покупки сельхозтехники запустят в Казахстане

Льготное кредитование для приобретения отечественной сельскохозяйственной техники будет внедрено в Казахстане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития страны.

Обновление парка сельхозтехники будет осуществляться в рамках текущей программы лизингового финансирования. Об этом в ходе заседания Правительства рассказал министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Каирбек Ускенбаев.

Так, по поручению Главы государства МИИР совместно с Министерством экологии, геологии и природных ресурсов прорабатывает вопрос внедрения механизма льготного кредитования для приобретения сельхозтехники с использованием средств РОП.

Следует отметить, что в этом году на реализацию программы предусмотрено 3,5 млрд тенге, с учетом микширования объем лизингового финансирования составит 7 млрд тенге.