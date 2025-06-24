Корифей, оратор, самородок степи – все это о нем, о выдающемся писателе и известном государственном деятеле Абише Кекильбаеве. Он был человеком, служившим своему народу и своей стране не только словом, но и делом.

фото Игоря Бургандинова

Абиш Кекилбаев сыграл важную роль в истории независимого Казах­стана. В нем сочетались дар писателя, государственного деятеля, философа и аналитика казахской ментальности.

– После ухода деда сразу встал вопрос: что делать с архивом? – рассказывает внук писателя Абыл Кекилбаев. – Вся наша семья выросла среди этих рукописей и папок, они переезжали вместе с нами из дома в дом.

По словам Абыла Кекилбаева, расставание с архивом деда и отца далось семье непросто. Однако со временем документы и рукописи, долгие годы хранившиеся в домашних условиях, начали желтеть, а чернила – выцветать. Осознав историческую и культурную ценность этих материалов, семья приняла решение передать их на государственное хранение в Архив Президента РК.

– Наша основная цель была – сохранить рукописи и обеспечить для них правильные условия хранения. В Архиве Президента не только осуществляется профессиональное хранение, но и проводится оцифровка, а также восстановление документов. Возможно, какие-то утраченные фрагменты удастся восстановить. И самое главное – все эти материалы будут доступны для исследователей. Переговоры с архивом мы начали два года назад, а в 2024-м, когда стало известно о вводе нового здания в Астане в 2025-м, мы уже перешли к конкретным мерам – подготовке и передаче рукописей, – рассказал Абыл Кекилбаев.

Сегодня труды Абиша Кекилбаева переданы в Архив Президента РК – это более 22 тыс. листов, или 308 единиц хранения. Среди них – рукописи, письма, тексты выступлений в Парламенте и Правительстве, черновики книг, личные заметки, а также официальные документы, связанные с его участием в ключевых политических процессах. Каждый лист дышит эпохой.

Особый интерес представляют его рукописные материалы. Абиш Кекилбаев всегда писал от руки – будь то литературное произведение или политическое выступление. В каждом черновике виден процесс рождения мысли: перечерк­нутые слова, заметки на полях, поиск точного выражения.

В церемонии передачи личного архива Абиша Кекилбаева в фонд Архива Президента РК приняли участие представители казахской интеллигенции, родные писателя, коллеги, друзья, общественные деятели, представители аппарата Президента РК.

Документ подписали внук государст­венного деятеля Абыл Кекилбаев и директор Архива Президента Алия Мустафина. В рамках мероприятия была организована тематическая выставка с уникальными архивными документами, фотографиями, личными вещами Абиша Кекилбаева и видеохроникой.

– Абиш Кекилбаев был человеком высоких моральных принципов, глубокой мысли и несгибаемого духа, преданно служивший своему народу. Его политическая деятельность на таких ответственных постах, как председатель Верховного Совета и Государственный секретарь Казахстана, сыграла значимую роль в развитии страны. Уверена, что его личный архив станет ценнейшим источником для историков. Эти документы позволяют глубже понять ключевые политические решения периода становления независимого Казахстана, – подчеркнула директор Архива Президента РК Алия Мустафина.

Стоит отметить колоссальный труд большой команды специалистов. Сегодня в Архиве Президента РК свыше 1,5 млн единиц хранения. Это не только документы государственной важности, но и личные фонды: материалы политических деятелей, ученых и других выдающихся личностей, чья деятельность оставила след в истории страны. Такие фонды передаются в архив как при жизни их создателей, так и по инициативе родственников или организаций.

Каждый личный фонд получает уникальный номер, историческую справку и архивную опись. Архивисты не просто описывают документы, они систематизируют каждую бумагу, тем самым бережно воссоздавая контекст времени, превращая личный архив в научный и культурный ресурс. Именно благодаря их работе будущие исследователи с легкостью смогут найти нужный документ.

Переданные архивные материалы Абиша Кекилбаева в будущем станут доступны в электронном формате. Благодаря этой работе память о писателе будет сохранена не только в книгах и воспоминаниях, но и на открытых цифровых платформах.