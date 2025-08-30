ШОС: Лидеры Казахстана и Китая провели переговоры в Тяньцзине

162

Главы государств обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

В ходе встречи Президент Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Председателя Си Цзиньпина за теплый прием в историческом городе. Он подчеркнул, что с большим удовольствием принял приглашение участвовать в саммите Шанхайской организации сотрудничества.

"Казахстан всецело поддерживает председательство Вашей страны в Шанхайской организации сотрудничества и активно участвует в продвижении ее широкой повестки. Хочу поздравить Вас с 80-летием Победы во Второй мировой войне и 80-летием Победы Китая над японским милитаризмом. Героический подвиг всего китайского народа, внесшего огромный вклад в Победу над фашизмом и проявившего беспримерное мужество, подлинный патриотизм и несгибаемую волю, безусловно, заслуживает глубокого уважения и всеобщего признания", – сказал Глава нашего государства.

Президент Казахстана с большим удовлетворением отметил, что при активной поддержке Си Цзиньпина казахско-китайские отношения вечного всестороннего стратегического партнерства развиваются на беспрецедентно высоком уровне.

В прошлом году достигнут самый высокий показатель двустороннего товарооборота в 44 миллиардов долларов.

"Положительная динамика сохраняется и в этом году. Китай – крупнейший торговый партнер Казахстана. Продолжается реализация крупных совместных проектов. В рамках визита планирую принять участие в заседании казахско-китайского Делового совета и встретиться с руководителями ряда крупнейших компаний Китая. Отрадно также, что 2025 год проходит под эгидой Года китайского туризма в Казахстане. Созданы благоприятные условия для взаимного культурно-гуманитарного обогащения. Ярким примером служит открытие второй и третьей мастерских Лу Баня в Казахстане. Выражаю Вам огромную благодарность за решение открыть Культурный центр Казахстана в Пекине", – подчеркнул Президент.

В ходе переговоров были рассмотрены пути укрепления торгово-экономических, инвестиционных и культурно-гуманитарных связей.

 

Подчеркнута важность наращивания товарооборота и реализации крупных инвестиционных проектов в сферах транспорта и логистики, энергетики, цифровизации и искусственного интеллекта, сельского хозяйства.

Главы государств обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня.

#переговоры #Китай #Касым-Жомарт Токаев #ШОС #Си Цзиньпин

Популярное

Все
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
Лидеры прибывают в Алматы
Завтра - День шахтера!
В новом учебном году за парты сядут 360 тыс. первоклассников
Кубок Senat Open разыграли в Астане
AI-Sana в помощь студентам
В общежитиях созданы комфортные условия
В краю шахтерском
Безусловный ориентир и основа правового государства
Главный документ нашей Независимости
Нацбанк может повысить базовую ставку
Новая модель функционирования государства
Марафон книгочеев
В Алматинской области запущен ряд блочно-модульных котельных
Созидательный дух конституции
Эффективный инструмент защиты прав и интересов граждан
Суперприложение Aitu расширяет функционал
Укрепляя промышленный потенциал
Учитывать экономическую активность каждого
По пути устойчивого развития
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
Новую школу построят в Атырау
S&P улучшило прогноз Казахстана со стабильного на позитивный
Литературная карта мира
Токаев поздравил Зеленского с Днем независимости
Курс на формирование устойчивой гендерной политики
В погоне за «зайцами»
«Врата ада» могут погаснуть
Грузия и Турция будут соединены новым тоннелем
Полицейские предотвратили мошеннические действия в ЗКО
Путь к цифровой независимости
Правовой квест для молодежи
В Нацбиблиотеке подписано соглашение о сотрудничестве с делегацией Малайзии
Роналду забил по 100 голов за четыре разных клуба и сборную
Король Иордании посетит Казахстан
Фундамент Независимости
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Гвардейцы впервые стали чемпионами МВД РК по спортивному самбо
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Незаконные постройки снесут в Уральске
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Дожди и град ожидаются в Казахстане в ближайшие дни
Модернизация на особом контроле
В Павлодаре откроют первую комфортную школу
На концерт Дженнифер Лопес в Ереване потратили $7 млн
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
В МВД предупредили о новой схеме мошенничества при бронировании жилья
Молодой парень утонул на озере Алаколь - ВИДЕО
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
День строителя

Читайте также

Си Цзиньпин выразил признательность Касым-Жомарту Токаеву з…
Президент Таджикистана принял главу МИД Казахстана
Президенты Казахстана и Иордании обсудили возможности расши…
У Казахстана и Иордании есть возможности для кооперации в п…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]