Главы государств обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

В ходе встречи Президент Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Председателя Си Цзиньпина за теплый прием в историческом городе. Он подчеркнул, что с большим удовольствием принял приглашение участвовать в саммите Шанхайской организации сотрудничества.

"Казахстан всецело поддерживает председательство Вашей страны в Шанхайской организации сотрудничества и активно участвует в продвижении ее широкой повестки. Хочу поздравить Вас с 80-летием Победы во Второй мировой войне и 80-летием Победы Китая над японским милитаризмом. Героический подвиг всего китайского народа, внесшего огромный вклад в Победу над фашизмом и проявившего беспримерное мужество, подлинный патриотизм и несгибаемую волю, безусловно, заслуживает глубокого уважения и всеобщего признания", – сказал Глава нашего государства.

Президент Казахстана с большим удовлетворением отметил, что при активной поддержке Си Цзиньпина казахско-китайские отношения вечного всестороннего стратегического партнерства развиваются на беспрецедентно высоком уровне.

В прошлом году достигнут самый высокий показатель двустороннего товарооборота в 44 миллиардов долларов.

"Положительная динамика сохраняется и в этом году. Китай – крупнейший торговый партнер Казахстана. Продолжается реализация крупных совместных проектов. В рамках визита планирую принять участие в заседании казахско-китайского Делового совета и встретиться с руководителями ряда крупнейших компаний Китая. Отрадно также, что 2025 год проходит под эгидой Года китайского туризма в Казахстане. Созданы благоприятные условия для взаимного культурно-гуманитарного обогащения. Ярким примером служит открытие второй и третьей мастерских Лу Баня в Казахстане. Выражаю Вам огромную благодарность за решение открыть Культурный центр Казахстана в Пекине", – подчеркнул Президент.

В ходе переговоров были рассмотрены пути укрепления торгово-экономических, инвестиционных и культурно-гуманитарных связей.

Подчеркнута важность наращивания товарооборота и реализации крупных инвестиционных проектов в сферах транспорта и логистики, энергетики, цифровизации и искусственного интеллекта, сельского хозяйства.

