ННОЦ станет первым Anchor Centre МАГАТЭ в Центральной Азии

Национальный научный онкологический центр (ННОЦ) и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в области радиационной онкологии, ядерной медицины, диагностической визуализации, медицинской физики, радиофармации и радиационной безопасности в медицине.

Документ был подписан в рамках визита генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Мариано Гросси.

"Подписание соглашения стало стратегическим шагом для развития отечественной онкологии и укрепления международного сотрудничества в сфере радиационной медицины. Одним из ключевых направлений станет развитие ННОЦ как потенциального Anchor Centre МАГАТЭ в рамках глобальной инициативы Rays of Hope, направленной на расширение доступа к современному лечению онкологических заболеваний во всём мире. По итогам реализации плана действий ННОЦ будет 19-м Anchor Centre МАГАТЭ в мире и первым в Центральной Азии", - говорится в сообщении.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси подчеркнул, что сотрудничество с Казахстаном в сфере радиационной онкологии и лучевой терапии уже сегодня демонстрирует высокий уровень взаимодействия и имеет большое значение для всего региона.

"Мы хотим обозначить путь, который Национальный научный онкологический центр пройдёт в рамках сотрудничества с МАГАТЭ. Это создаёт не только новые возможности для самого центра, но и формирует платформу для регионального взаимодействия. Уровень онкологических заболеваний и смертности остаётся высоким, и та серьёзность, с которой Казахстан подходит к развитию онкологической помощи, заслуживает большого уважения. Я уверен, что сегодняшние договорённости станут подтверждением укрепления наших отношений и основой для дальнейшего развития центра мирового уровня", – отметил высокий гость.

В рамках сотрудничества стороны планируют реализацию образовательных программ, проведение международных стажировок и научных визитов, участие специалистов ННОЦ в исследовательских проектах и экспертных миссиях организации. Особое внимание будет уделено подготовке кадров в области радиационной онкологии, ядерной медицины, медицинской физики и радиофармации. При этом ННОЦ намерен развиваться как региональный центр компетенций и знаний по обучению специалистов в сфере радиационной медицины и онкологии.

Отдельным направлением предусмотрено совершенствование системы управления качеством. Речь идёт о внедрении комплексной системы менеджмента качества, проведении внутренних аудитов и совместной оценке готовности ННОЦ к работе в качестве Anchor Centre в соответствии со стандартами МАГАТЭ. Международные эксперты также будут оказывать техническое и экспертное сопровождение при реконструкции старого корпуса ННОЦ, включая модернизацию инфраструктуры радиационной медицины и подготовку помещений под высокотехнологичное оборудование, в том числе оснащение линейными ускорителями.

Это сотрудничество имеет особое значение, поскольку развитие современной онкологии невозможно без международного обмена знаниями, научной кооперации и внедрения лучших мировых практик. Подписанное соглашение укрепляет позиции ННОЦ как одного из ведущих онкологических центров Центральной Азии и открывает новые возможности для интеграции отечественной онкологической службы в глобальное профессиональное сообщество.

Документ подписали генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси и председатель правления ННОЦ Жандос Буркитбаев. Соглашение рассчитано на три года с возможностью дальнейшего продления.

 

