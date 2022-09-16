Лидеры стран ШОС провели неформальную беседу

Главы государств, принимающих участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде (Узбекистан), провели неформальную беседу, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал БОРТ N1.

Ранее в комплексе «Вечный город» в Самарканде Глава государства осмотрел выставочные экспозиции и восточный базар.

Президент Казахстана и лидеры государств – членов ШОС также посадили деревья.

Напомним, 15 сентября 2022 года Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом прибыл в Самарканд для участия в заседании Совета глав государств – членов ШОС.

В аэропорту Главу государства встретил Премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов.

По итогам саммита планируется принятие ряда документов.

В Узбекистане Президент РК проведет двусторонние встречи с лидерами других стран.