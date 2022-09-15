Касым-Жомарт Токаев прибыл в Самарканд

Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом прибыл в Самарканд для участия в заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества. Об этом сообщила пресс-служба Президента РК, передает Kazpravda.kz.

В аэропорту Главу государства встретил Премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов.

Ранее сообщалось, что Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примет участие в заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде.

По итогам саммита планируется принятие ряда документов.

В Узбекистане Глава государства проведет двусторонние встречи с лидерами других стран.

Саммит ШОС пройдёт 15 и 16 сентября.

Шанхайская организация сотрудничества была основана в 2001 году. Постоянные члены — Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан.

Афганистан, Беларусь и Монголия имеют статус наблюдателей.

Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка - страны-партнеры.