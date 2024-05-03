Крупный канал транзита наркотиков из Афганистана перекрыл КНБ

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По информации КНБ, в ходе оперативной разработки был установлен действующий канал контрабанды наркотиков из Афганистана через территорию Казахстана в страны Европы. Комитет во взаимодействии с зарубежными партнерами и компетентными органами Германии выявил развитую сеть одного из международных наркосиндикатов. Завершающей стадией разработки стало задержание в Германии двух иностранцев при транспортировке 60 кг опия и 12 кг метамфетамина.

Правоохранительные органы Германии проводят досудебное расследование.

«В рамках уже другой разработки были вскрыты намерения участников транснациональной наркоструктуры по организации очередного международного канала контрабанды афганских наркотиков. С целью ликвидации всех звеньев наркоцепи, при координации Генпрокуратуры было организовано взаимодействие с европейскими партнерами. В результате принятых мер задержан основной организатор наркоканала - гражданин Испании. У него изъято 10 кг метамфетамина, доставленных в Европу из Афганистана через Казахстан. Рыночная стоимость изъятых наркотиков в Европе оценивается свыше 2,5 млн долларов США», - рассказали в КНБ.

В пресс-службе добавили, что мероприятия по нейтрализации международных каналов наркотрафика продолжаются.