Фото предоставлено областным управлением культуры и развития языков

Мероприятие, организованное областным управлением культуры и развития языков совместно с центром духовности и изучения истории имени Ш. Муртазы, началось с церемонии возложения цветов к памятнику прозаика, после чего гости посетили мемориальный дом-музей Шерхана Муртазы в селе Талапты Жуалынского района, где и состоялся диалог известных писателей, общественных деятелей, журналистов и работников культуры из разных регионов страны. Во время встречи они поделились теплыми воспоминаниями о творческом вкладе Шер ага в литературу и журналистику, а также говорили о его наставничестве, благодаря которому в стране появилась целая плеяда талантливых писателей и журналистов.

Своим участием литературный вечер украсили такие видные авторы казахской литературы, как Кадырбек Сегизбайулы, Жанат Елшибек, Магира Кожахметова, Кайнар Олжай, Нургали Ораз, Амирхан Мендеке, Талгат Айтбайулы, Косемали Саттыбайулы и другие, выразившие свою искреннюю признательность и уважение к Шерага. В знак особого почтения организаторы преподнесли мастерам слова традиционные казахские шапаны.

В мероприятии принял участие руководитель управления культуры и развития языков акимата Жамбылской области Ерлан Жунисбай, который представил новую книгу, посвященную творчеству жамбылского писателя - «Шераға шекпенінен шыққандар».



