Ловись, рыбка!

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Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

В Шардаринское водохранилище в Туркестанской области выпустили 635 тыс. мальков карпа, толстолобика и белого амура.

Фото: kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова

Больше всего в водоем отправили сеголеток карпа – 300 тыс. штук. Тем самым местным хозяйством выполнен государственный заказ на зарыбление водоема, в котором ведется промышленный лов рыбы. По словам рыбного инспектора Марата Каракула, перед предприятиями стоит задача увеличить численность популяции, которая служит основой для рыбоводства. В регионе работают четыре завода по глубокой переработке, 80% продукции которых экспортируют в страны Европы и Америки.

В прошлом году в Шардаринское водохранилище выпустили без малого миллион штук сеголеток. Сейчас на территории области 112 водоемов, в которых водится рыба. Среди них восемь крупных – республиканского значения. Выловом рыбы занимается 231 хозяйство, и их число из года в год растет. Специалисты объясняют такой интерес тем, что государство поддерживает рыбоводов субсидиями. В Туркестанской области на создание новых мощностей они получили 237 млн тенге.

#рыба #Шардаринское водохранилище #мальки

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