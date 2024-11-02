Ловись, рыбка!

Больше всего в водоем отправили сеголеток карпа – 300 тыс. штук. Тем самым местным хозяйством выполнен государственный заказ на зарыбление водоема, в котором ведется промышленный лов рыбы. По словам рыбного инспектора Марата Каракула, перед предприятиями стоит задача увеличить численность популяции, которая служит основой для рыбоводства. В регионе работают четыре завода по глубокой переработке, 80% продукции которых экспортируют в страны Европы и Америки.

В прошлом году в Шардаринское водохранилище выпустили без малого миллион штук сеголеток. Сейчас на территории области 112 водоемов, в которых водится рыба. Среди них восемь крупных – республиканского значения. Выловом рыбы занимается 231 хозяйство, и их число из года в год растет. Специалисты объясняют такой интерес тем, что государство поддерживает рыбоводов субсидиями. В Туркестанской области на создание новых мощностей они получили 237 млн тенге.