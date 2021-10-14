Для участия в соревнованиях в Отрарском районе собрались 17 команд из всех регионов респуб­лики, а также из стран ближнего и дальнего зарубежья – Турции, Азербайджана, России, Венгрии, Узбекистана и Таджикистана. Профессиональную рыбалку устроили на местном озере Жетыколь.

Минувшей весной здесь построи­ли плотину, что позволило аккумулировать в водоеме 150 млн куб. м паводковых вод. Два дня рыбаки наслаждались отменным клевом, то и дело цепляя с лодок на крючок спиннингов рыбешек. Спортивное рыболовство оказалось весьма популярным и увлекательным занятием. Главный судья соревнований Николай Котляров считает, что Turan fest имеет все шансы стать традиционным и проводиться ежегодно. От желающих порыбачить и показать свою сноровку точно отбоя не будет.

Команду-победителя определяли по весу выловленной рыбы. По итогам международного конкурса Гран-при завое­вали костанайцы Дмитрий Мисюк и Сергей Деред. Общий вес пойманной ими рыбы составил 6 кг 385 г. Второе место заняли Ренат Кошеков и Данил Коротовский из Нур-Султана. Третье место досталось карагандинцам Ольге и Александру Коровяковым. Ольга стала единственной женщиной-участницей, но зато какой! Она теперь кандидат в мастера спорта по спортивной рыбалке, имеет 25-летний стаж в этой сфере.

На торжественном открытии заместитель акима Туркестанской области Сакен Калкаманов отметил, что рыболовный туризм способствует укреплению дружественных отношений между государствами, создает прекрас­ную возможность для профессионального и культурного общения.

– Это масштабный проект, который придаст импульс развитию туризма и спорта, – отметил он. – Мы со своей стороны начали развивать водный туризм в регионе, сочетая туризм и спорт. Туристы, приезжающие в Туркестан, теперь смогут ловить рыбу и отдыхать на природе. Уверен, что соревнования в рыболовной зоне «Жетыколь» станут еще одним направлением развития туризма в Туркестанской области. Аутфитеры – организаторы профессиональных охотничьих и рыболовных туров, проводя такие соревнования, приносят хороший доход.