Ловите кадр!

Общество
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Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

В Усть-Каменогорске начал работу фотоклуб «Ес-аға» для студентов и молодых журналистов. Идею предложил собственный корреспондент «Егемен Қазақстан» по ВКО Мерей Кайнарулы, а поддержали ее в областной библиотеке им. А. С. Пушкина.

фото библиотеки им. Пушкина

Как пояснил коллега, клуб получил название в память о Есимхане Орынбаеве – известном фотокорреспонденте областной газеты «Коммунизм туы», сегодня – «Дидар». За годы работы в периодическом издании фотокор объездил весь регион, побывал на самых отдаленных отгонах, зимовках, во всех районах, в приграничных селах и аулах.

– Мы специально устроили небольшую выставку работ мас­тера, – рассказывает Мерей. – Чаще всего он снимал людей труда, причем самых разных профессий. У него также много кадров, где запечатлены важные исторические события региона.

К сожалению, фотокорреспондент рано ушел из жизни. В этом году ему могло бы исполниться 70 лет. В клубе «Ес-аға» опытные мастера фото- и видеокадров планируют знакомить молодых людей с техникой репортажной съемки, портретов, пейзажей, построения кадра, выбора освещения и т. д. Предусмотрены как камерные теоретические занятия, так и на практике. Кроме того, начинающие журналисты смогут узнать характеристики современных фото- и видеокамер. По словам сотрудников библиотеки, сегодня крутая оптика под рукой практически у каждого в его смартфоне. Если в человеке горит огонек любознательности и есть стремление поделиться увиденным с другими, он всегда может стать фоторепортером.

В рамках деятельности фотоклуба запланировано издание альбома с лучшими снимками Есимхана Орынбаева. Книга станет своего рода учебным пособием для начинающих мастеров фотокадра.

#Усть-Каменогорск #фотоклуб #Ес-аға

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