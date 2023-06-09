Лучших уполномоченных по этике определили в Казахстане

Общество
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

В Агентстве по делам государственной службы состоялось заседание республиканской конкурсной комиссии с целью определения «Лучшего уполномоченного по этике», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АДГС РК.

Фото пресс-службы АДГС РК

Конкурс «Лучший уполномоченный по этике» проводится с 2018 года. Состоит из двух номинаций: «Лучший уполномоченный по этике центрального государственного органа» и «Лучший уполномоченный по этике местного исполнительного органа».

Участники предоставляют на рассмотрение конкурсной комиссии эссе и презентацию к проекту, посвященные вопросам повышения имиджа государственных служащих и дальнейшего совершенствования института уполномоченного по этике.

В качестве членов комиссии в конкурсе приняли участие депутат Мажилиса Парламента, представители Агентства и Академии госуправления, средств массовой информации, эксперты в области государственного управления.

По итогам заседания комиссии «Лучшим уполномоченным по этике центрального государственного органа» признана Алма Сыдыкова из Министерства юстиции.

Первое место в этой номинации занял Илхам Аметов (Министерство сельского хозяйства РК), второе место присудили Зине Байгаскиной (Министерство здравоохранения РК), третье место досталось Кабланбеку Ашимову (Министерство экологии и природных ресурсов РК).

На региональном уровне «Лучшим уполномоченным по этике местного исполнительного органа» стала Фарида Ахметова из Атырауской области.

Первое место в этой номинации занял Сеилхан Серикбаев (Северо-Казахстанская область), второе - Махсат Исаев (Туркестанская область), третье - Ринат Арыстанбек (Восточно-Казахстанская область).

Победители будут награждены на торжественном мероприятии, приуроченном ко Дню государственного служащего (23 июня).

 

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