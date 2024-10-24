Лучших врачей Казахстана наградили ко Дню Республики

В Астане накануне Дня Республики состоялось торжественное мероприятие, посвященное чествованию врачей, деятелей общественного здравоохранения, менеджеров отрасли, внесших значительный вклад в спасение жизни людей и развитие отечественной медицины, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав РК

Фото: Минздрав РК

Впервые в истории Независимого Казахстана по инициативе главы государства за выдающиеся достижения и особые заслуги перед РК в области здравоохранения трем докторам страны присвоены звания «Қазақстанның еңбек сіңірген дәрігері» («Заслуженный врач Республики Казахстан»).

«Почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген дәрігері», установленное в этом году, присуждено генеральному директору АО «Национальный научный медицинский центр» Абаю Байгенжину, руководителю Центра гематологии ТОО «Национальный научный онкологический центр» Вадиму Кемайкину, врачу КГП «Областная клиническая больница» Карагандинской области Борису Цхаю.

На открытии мероприятия заместитель премьер-министра Тамара Дуйсенова поздравила работников системы здравоохранения с Днем Республики и отметила значительные достижения в сфере здравоохранения за последние годы.

От имени главы государства Тамара Дуйсенова вручила отличившимся работникам системы здравоохранения государственные награды.

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова также подчеркнула огромную роль и ответственность медицинскую работников, за плечами которых стоят спасенные жизни, здоровье будущих поколений и благополучие казахстанских семей.

«Вы всегда находитесь на передовой, ваш самоотверженный труд — это основа стабильности нашего общества и он всегда будет высоко оценен. Глава государства на законодательном уровне уделяет особое внимание повышению статуса и комплексной защите прав медицинских работников», - отметила министр.

В числе награжденных — врачи различных специальностей, акушеры-гинекологи, хирурги, репродуктологи, фармацевты, эпидемиологи и многие другие.

В этом году главой государства принят закон, направленный на комплексную защиту медицинских работников, включая всесторонние меры социальной поддержки, как предоставление жилья специалистам, прибывающим в сельскую местность, выплату подъемных пособий и другие льготы.