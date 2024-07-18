Лукас сделала заявление о титульном бое

Ангелина Лукас объявила об очередном боксёрском поединке в профессионалах, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Sport Plus Qazaqstan

Фото: Instagram angelina_lukas1997

Обладательница титулов WIBF, WBC international champion, UBO international champion, WBF, UBO world champion, Ангелина Лукас сообщила, что в августе намерена провести очердной бой в профессионалах.

Для казахстанки этот бой станет 12-м в профессиональном боксе.

Точную дату титульного поединка спортсменка не назвала. Однако Ангелина уточнила, что бой может состояться уже в следующем месяце.

«Уже через месяц состоится мой 12 бой в карьере, и он будет титульным и в новой стране, я буду поднимать флаг Казахстана», — написала в Instagram Лукас.

В мае Ангелина выиграла десятый бой в профи.