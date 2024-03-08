Любимая работа про гендер забывает

Валентина Радченко – единственная в Актобе стерженщица ручной формовки. На ферросплавном заводе точно. На предприя­тии, где все модернизируется, автоматизируется, внедряются инновационные технологии плавки металла, ее труд не теряет своей актуальности.

– Моя каждодневная деятельность заключается в том, что отливаю формы. К примеру, сформировали колесо, создание центра – моя работа. Токарный станок не может сделать все предусмотренные углубления, впадины. Для этого создаю специальный состав из жидкого стекла и песка, затем в стержневых ящиках лопатой набиваю и уплотняю его, иногда и руками. Модели или, как мы говорим, ставки, прокалываю углекислым газом. Химическая реакция придает изделию нужный вид, после чего он затвердевает, – пытается объяснить постороннему суть своей работы Валентина.

Не на каждое производство допускается журналист, потому внимательно вслушиваюсь в объяснения рабочей. Некоторые слова из профессионального сленга неправильны с точки зрения правописания русского языка. Но в процессе создания заметки вдруг приходит сравнение: стерженщица – это тот самый скульптор. Также работает с раствором и создает определенную форму. Но в данном случае важно не творчество, востребовано точное соблюдение всех заданных параметров, чтобы не допустить производственный брак при отливании внутренних полукруглых блоков колес тележек, редукторов, крышек, траверсов, цент­ровых и других нужных деталей. В работе Валентины дефекты невозможны, ведь ее стаж на ремонтно-механическом участке литейного цеха Актюбинского завода ферросплавов давно превысил тридцать лет.

– Это чисто физический труд. Детали всегда разные, бывает, всю смену занята мелкими изделиями, бывает – крупными. Тем, что нужно для завода в конкретный момент, – продолжает дочь кузнеца и доярки.

Валентина родом из села Студенческое Мартукского района. Окончив школу, мечтая лечить детей, приехала в Актюбинск, чтобы поступить в мединститут. Не набрав нужные баллы, осталась в городе и пошла на завод зарабатывать рабочий стаж. На завод химических соединений, куда предложила пойти тетя, не приняли из-за отсутствия прописки. Тогда другая родственница посоветовала устроиться на ферросплавный. Здесь не отказали. Как раз нужен был курьер, но девушку приняли ученицей разметчика, помогать токарю. Устраивалась на время, но не заметила, как производство затянуло. Была возможность стать бухгалтером, но осталась в цехе, где зарплата была выше, да и перспектива выйти на пенсию в 50 лет. Реальность, к сожалению, сложилась иначе, на заслуженный отдых оформится в августе, когда исполнится 61 год.

Когда переходила в литейный цех, прислушалась к мудрому совету нормировщика Левандовского, который настаивал сначала выйти замуж, родить детей и лишь потом взяться за тяжелую работу. Стала женой замечательного слесаря с родного завода, вместе вырастили сына и дочь.

В бригаде ремонтно-механического цеха к единственной женщине всегда отношение было и есть замечательное.

Главными в своей работе Валентина считает точность и аккуратность, гарантирующие качество.

– Нельзя допустить «ракушку», иначе, после того как зальют металл, может проявиться шишка, ее удаление – дополнительная нагрузка для токаря, – рассуждает собеседница.

За десятилетия накопила множество профессиональных секретов, кое-что делается само собой, что даже не может объяснить, как же у нее все ладно получается. Собираясь на пенсию, Валентина готовит учеников и настраивается на путешествия. Уже прикидывает маршруты поездок, любит новые места, откуда привозит отростки и семена причудливых растений. Любимыми цветами она украшает и площадь у родного цеха. И это точно по-женски.

Программа развития

Галина Камнева – специалист по информационным системам и программному обеспечению. Она не считает свою профессию мужской.

– На нашем заводе достаточно женщин в ней, – замечает она.

Подростком увлекалась математикой и физикой, потому легко поддалась проф­ориентационной агитации и в 1999 году, окончив школу, поступила в Актюбинский государственный университет им. Кудайбергена Жубанова. Это был первый набор информатиков. На тот момент у студентки не было своего компьютера. Получив дип­лом, сразу устроилась на АЗФ.

– В то время IT-специальность была совершенной новизной, возможно, тогда и родился стереотип, что информатика – мужское дело. Но на предприятии как раз-таки девушек оказалось больше. Это сейчас нас осталось трое, – вспоминает Галина.

За все время работы ни разу не разочаровалась в своем выборе. IT-сфера большая, со множеством направлений. Выбрала «разработку и сопровождение программного обеспечения». На завод ее приняли разработчиком, на большом предприятии на первых порах все было в новинку, ведь мало что понимала в производстве. Для того чтобы создавать программы, нужно было практически осваивать новую профессию, что оказалось очень интересно и трудно одновременно. Атмосфера в коллективе сложилась дружелюбная, старшие легко делились своими знаниями и навыками, Галина быстро освоилась. К тому же она пришла не на голое место. Командная работа подразумевает наставничество. На тот момент на заводе практиковали систему «Галактика». Цех автоматизации производства и связи состоял из нескольких разрозненных участков. Новенькая попала на участок, который специализировался на бизнес-процессах, охватывавших бухгалтерию, налоговую группу, договорную деятельность.

– Чтобы что-то внедрить, нужно сначала вникнуть в процесс, сделать аналитику, запрограммировать полученные данные, затем совместно протестировать, чтобы прийти к конечному результату. Но изначально самым сложным было работать с людьми. В цехе на столах лежали стопки бумаг, они исчезли после автоматизации, но на переходном этапе люди, привыкшие к старым методам и еще плохо разбиравшиеся в новой системе, паниковали от неизвестности. Все это постепенно ушло, – вспоминает Галина проблемы первых шагов на заводе.

Главное – быть сконцентрированным, усидчивым, стрессоустойчивым. Когда айтишник полностью поглощен работой, то окружающий мир для него исчезает.

– Запомнила впечатления первого дня. Зашла в кабинет и поздоровалась со всеми. В ответ из-за мониторов высунулись несколько голов, посмотрели на меня, и на этом все. Я была ошарашена такой реакцией. Через время поймала себя на мысли, что и сама так поступаю. Кивнула, поздоровалась, но без явных эмоций. Невозможно отвлечься от работы, от начатого процесса. Если у нас «мертвое царство», значит, что-то получается, пришло вдохновение, которое нельзя упустить, – отмечает с улыбкой Галина.