Любовь к Родине начинается с любви к профессии

В медицине – почти полвека

На третьем заседании Нацио­нального курултая Президент предложил рассматривать понятие «Адал азамат» как один из столпов современного государства. По его словам, для построе­ния справедливого общества нужно укоренить в сознании граждан новые ценности и следовать принципам концепции, основу которой составляют такие качества, как трудолюбие, профессионализм, ответственность, созидание. При этом фундамент духовного, нравственного и патриотического воспитания каждого человека первым делом формируется в семье.

Сегодня мы расскажем об уникальной семье Варлена Исаева и Иралии Валиевой, в которой три поколения врачей.

Общий трудовой стаж медицинской династии перевалил за 246 лет. Имя старшего представителя этой семьи – отоларинголога Варлена Исаева – известно не только в Казахстане, но и на всем постсоветском пространстве. Он сын одного из видных общественно-политических деятелей ХХ века, внесших большой вклад в просвещение народов Средней Азии, писателя Исы Токтыбаева.

О нелегкой, но яркой, интересной и насыщенной судьбе Варлена Исаева рассказала его дочь Алия Исаева.

– Мой отец родился 23 декабря 1928 года в Оренбурге, в школу пошел в Ленинграде, когда мой дед Иса Токтыбаев работал директором Ленинградского института народов Советского Востока, – рассказывает она. – Началась Великая Отечественная война, и папа без родителей оказался в Кызылорде. Дед был репрессирован как «враг народа», а бабушка осталась в блокадном Ленинграде.

В 1947-м Варлен Исаев поступил в Кызылординскую фельд­шерско-акушерскую школу, которую окончил с отличием в 1950 году. Потом стал студентом лечебного факультета медицинского института в Алма-Ате. В 1956-м был зачислен отоларингологом в областную больницу в Кызылорде. В 1960-м поступил в клиническую ординатуру при Московском институте усовершенствования врачей, а после возвращения в Кызылорду сначала работал ординатором, а в дальнейшем на протяжении 30 лет заведовал лор-отделением областной больницы.

Одновременно он исполнял обязанности заместителя главного врача по лечебной части, затем – по организационно-методической работе, по поликлинической части, заведовал отделением по оказанию экстренной и консультационной помощи населению.

Варлен Исаев постоянно внед­рял современные методы диагностики лор-болезней. В области начали проводиться операции на лор-органах, Варленом Исаевым впервые в республике была произведена ретроградная эзофагоскопия.

– А еще Варлен Исаев свыше 30 лет преподавал в медицинском училище, – вступает в беседу внучка врача Данара Макатова. – Мой дед обучил и воспитал более ста учеников, ныне известных специалистов, работающих в разных уголках Казахстана и за его пределами. Он часто участ­вовал в научно-практических конференциях и семинарах, в ходе которых передавал врачам свой богатый практический опыт. Кроме того, публиковал исследовательские статьи на страницах разных изданий.

При его непосредственном учас­тии в Кызылорде прошел съезд отоларингологов Казах­стана, где были впервые выбраны президиум и правление общества ларингологов страны. За многолетний труд и вклад в развитие медицины Варлену Исаеву присвоены высшая квалификационная категория, звание «Заслуженный врач Республики Казахстан», он награжден орденом Ленина, знаком «Отличник здравоохранения СССР», грамотой Верховного Совета Казахстана, медалями и другими наградами.

Иралия Валиева вместе с дочерьми Галией (слева) и Алией

Неизмеримый вклад в развитие здравоохранения Приаралья внесла супруга Варлена Исаева – Иралия Гениатовна Валие­ва, которая работала детским врачом-инфекционистом. Она также окончила медицинский институт в Алма-Ате – по специальности «педиатрия». С 1963 года заведовала детским инфекционным отделением городской детской больницы в Кызылорде.

За вклад в развитие здравоохранения и высокие достижения награждена орденом «Знак почета», медалями «За доблестный труд», «Ветеран труда», знаком «Отличник здравоохранения»...

– Папа ушел из жизни в 2005 году в возрасте 77 лет, а мама умерла три года назад в 95-летнем возрасте, – рассказы­вает Алия Исаева. – Оба они, люди старой закалки, до конца своих дней были преданы профессии. Всю жизнь принимали активное участие в общественной жизни сферы здравоохранения. К примеру, отец возглавлял проф­союзный комитет областной больницы, совет наставников отрасли, союз ветеранов и другие общественные организации.

Продолжая традиции

Неудивительно, что у дочерей Варлена Исаева и Иралии Валиевой – Галии и Алии – воп­рос выбора профессии даже не стоял. Впрочем, свою жизнь медицине посвятили не только они, но и зятья, внуки Исаевых.

Первой по стопам родителей пошла Галия Макатова. Врач-педиатр высшей квалифика­ционной категории с 1987 года до выхода на пенсию работала врачом-неонатологом в областной детской больнице в Кызыл­орде. За многолетний плодотворный труд, профессиональное мастерство и высокие достижения отмечена нагрудным знаком «Отличник здравоохранения РК».

К сожалению, рано ушел из жизни ее супруг Мурат Болатович Макатов, который также был известным врачом в области. Галия и Мурат вместе учились и окончили в 1979 году Алма-Атинский государственный медицинский институт по специальности «педиатрия».

Мурат и Галия Макатовы

Мурат Макатов с 1980 года работал врачом-хирургом отделения детской хирургии, с 1999-го – заведовал им. После переподготовки по специальности «рентгенология» он почти четверть века проработал врачом-ординатором в отделении лучевой диагностики областной многопрофильной больницы в Кызылорде. За безупречный добросовестный труд и большой вклад в развитие медицинской науки награжден почетной грамотой Министерства здравоохранения РК, не раз отмечался нагрудными знаками и благодарностями.

Алия Исаева – также выпускница АГМИ. Она в 1990-м прошла годичную интернатуру на базе Алма-Атинской больницы скорой медицинской помощи на кафедре анестезиологии и реаниматологии. На следующий год была принята врачом-ординатором в реанимационное отделение областной больницы в Кызылорде.

Сегодня Алия Варленовна – врач высшей категории, анес­тезиолог-реаниматолог, ответственный врач-трансфузиолог, заведует операционным отделением и кабинетом трансфузиологии областной многопрофильной больницы. За активную благотворительную деятельность награждена медалями «Шапагат», «За доброту, милосердие и сострадание», нагрудным знаком «Отличник здравоохранения РК», грамотой Министерства здравоохранения и многими другими ведомственными наградами.

– В детстве меня папа брал с собой на работу, и я видела, как лечат больных, делают перевязки, – говорит Алия Исаева. – С мамой идти было нельзя, так как она работала в инфекционной больнице. Знаю и помню всех врачей того времени. Со всеми аксакалами отрасли поддерживаю связь. А все потому, что коллектив медиков тех лет был очень дружный. В семье родители учили нас быть настоящими патриотами: прививали такие ценности, как любовь к знаниям, труду, родной земле, честность, уважение к старшим, забота о младших. К примеру, отец всегда хотел, чтобы я училась на отлично, как когда-то он сам. Так я окончила школу с золотой медалью, институт – с красным дипломом.

Супруг Алии Исаевой – Кунболат Сейтжанович Шукиров – тоже врач. В настоящее время он работает хирургом ТОО «Клиника Интертич», одновременно – ответственным врачом вахты по медицинским объектам АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсис».

А Данара Макатова – потомственный врач династии Исаевых в третьем поколении. Она дочь Мурата и Галии Макатовых. В 2004 году окончила КазНМУ им. Асфендиярова по специальности «лечебное дело». С 2010 года – врач-невролог высшей квалификационной категории в ОМБ в Кызылорде.

– Я выросла в семье врачей и с детства не видела себя в другой профессии, – говорит Данара. – Помню, как дедушка брал меня с собой на работу. Он очень хотел, чтобы я тоже стала медиком. Дед был очень умным и заботливым. Он всегда наставлял: цель врача – вылечить больных людей. «Будь образованной, смелой и ответственной», – говорил он.

Между тем недалек тот день, когда потомственной профессией овладеют представители четвертого поколения династии.

– Дети моей дочери Лейлы еще маленькие, ходят в школу. Но моя внучка Асель Тунгышбай уже хочет стать стоматологом. Такое желание у нее зародилось во время профилактических визитов к зубному врачу, – резюмировала беседу Алия Исаева.