Люди важнее техники

Общество
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По материалам ИноТВ подготовил Николай Сергеев

В рамках недавнего исследования PISA (Международная программа по оценке достижений учащихся) немецкие школьники показали беспрецедентно низкие результаты, сообщает N-TV. И в Германии заговорили о самом масштабном образовательном кризисе со времен Второй мировой войны.

коллаж из архива "КП"

Преподаватели требуют срочно разработать генеральный план по решению возникшей проблемы. Они призывают вместо цифровизации пустить многомиллиардный пакет госпомощи на образовательные цели.

«Люди важнее техники», – заявил один из самых известных учителей в ФРГ Клаус Цирер.

По его словам, преподаватели выполняют в школах самую главную роль. Только они способны справиться с кризисом. Но из-за недофинансированности образовательные учреждения испытывают острый дефицит кадров.

 

 

#Образование #школа #финансирование #Германия #результаты

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