Лжемебельщика приговорили к лишению свободы в Уральске

Мошенничество
110
Венера Баталова
корреспондент

Житель Уральска открыл ИП и завуалировал свои преступные действия, арендовав помещение цеха якобы для производства мебели, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генеральную прокуратуру РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В социальных сетях, а также на различных интернет-платформах объявлений мошенник разместил информацию с предложением изготовления мебели.

Создавая видимость предпринимательской деятельности, приезжал домой к заказчикам, производил необходимые замеры и в последующем внушал доверчивым гражданам чувство уверенности в исполнении заказа.

Получив денежные средства за выполнение заказа, злоумышленник отправлял гражданам фотографии якобы приобретенной мебельной фурнитуры, а также уверял о наличии договоренностей с третьими лицами на закуп материала, тем самым вводил в заблуждение потерпевших, которые в дальнейшем не получали желаемую мебель.

В результате 7 потерпевшим причинен материальный ущерб в размере 8 633 000 тенге.

Подсудимый в суде вину не признал, ссылаясь на наличие гражданско-правовых отношений с потерпевшими.

Государственным обвинителем вина подсудимого была полностью доказана.

Виновный осужден к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы за мошенничество совершенное в крупном размере в отношении двух и более лиц.

Прокуратура Западно-Казахстанской области призывает жителей быть бдительными, убеждаться в достоверности результатов деятельности выбранного изготовителя и проверять отзывы о компании перед покупкой.

Ранее в Актау преступная пара под видом клинеров совершила восемь квартирных краж.

#заказ #мошенники #мебель

Популярное

Все
Сельчанам вместо кредитов нужно предоставлять фермы «под ключ»
В Кокшетау прошел конкурс профмастерства для педагогов
Душой – казах, по паспорту – немец
«Болашақ» может остаться без будущего
В Астане состоялся открытый турнир по асык ату среди взрослых
Поздравления со 100-летием 25 октября принимал Николай Поддубный
Нам нужно готовить востребованных специалистов
Lady из Каменки
Интернет пришел в глубинку
Какие документы подписаны в ходе визита Токаева в Монголию
У «Астаны» в приоритете – чемпионат Казахстана
Ризабек Айтмухан: третий титул чемпиона мира
Отсутствие контроля приводит к долгостроям
Рост производства составил 4,8%
«Кайрат» выиграл отборочный турнир Лиги чемпионов УЕФА
Что дает гражданам соцстрахование?
Открылся ряд учреждений и инфраструктурных объектов
В Алматы проходит международный форум «Молодежь за устойчивое будущее Центральной Азии»
В объятиях большой семьи
Нет акцизов – нет свободы
Реконструкция близится к завершению
Президент прибыл с рабочим визитом в Казань
Чеченка с казахской душой
Новое футбольное поле открылось в Жезказгане
Этот день изменил судьбу
До 10 млн тенге подъемных выплат получают врачи в области Жетісу
Какой должна быть новая концепция национальной истории
Возврат активов государству: в двух селах построят соцобъекты на 3 млрд тенге
Афганские компании презентовали свои товары в Алматы
Восстановить утраченную популяцию куланов в Костанайской области пытаются ученые
Приказано выжить!
Аэрохаб Караганды: когда бизнес на высоте, цены – низкие
Президент посетил торжественный концерт по случаю Дня Республики
Сильные дожди ожидаются в Казахстане в ближайшие дни
Токаев: Казахстан не свернет с намеченного пути
Решительный шаг к независимости
Нужны новые подходы
Число аварий снизит «цифра»
Крупной зарубежной компании предложили пересмотреть ценовую политику в Казахстане
В преддверии Дня Республики стартовала акция «Менің елім – менің Туым»
Кто он, основатель Семипалатной крепости?
Аул Бозанбай, что в 65 километрах от Усть-Каменогорска, в октябре будет встречать гостей со всего мира
Ушел из жизни сын известного казахстанского композитора Армана Дуйсенова
Предприятие оштрафовали на 2,9 млрд тенге в Актюбинской области
Молодая семейная пара педагогов из Алматы планирует переехать в сельскую местность
Ломать - не строить: водоканал в Шымкенте хотят вернуть государству
Ждут туристов в Атырау
В Жамбылской области поэтапно включают отопление
Более 30 лет «пряничный домик» привлекает горожан и туристов в Семее
Запуск экспресс-маршрутов в Астане: названа цена проездных билетов
Отключения света и подачи воды стали обыденным явлением в Алматинской области
Аким Кызылординской области проверил готовность региона к отопительному сезону
«Барьеры мы создаем в своей голове» – параспортсмен
Шымкент меняет трубы: десятки километров теплотрасс заменены в южном мегаполисе
«В условиях дефицита электроэнергии невозможно наращивать экономическую мощь страны» – мажилисмен
Обувная фабрика мощностью 200 тысяч пар в год появится в Шымкенте
Россельхознадзор нарушает условия Договора о ЕАЭС - депутат Ходжаназаров
Кадры для атомной отрасли
Ресторан с 250 людьми загорелся в Жамбылской области
Нужны дополнительные мощности

Читайте также

В Нацбанке высказались по поводу предложенного депутатами з…
Бежавшего в Кыргызстан «поставщика техники» экстрадировали …
Осужденные организаторы финпирамиды вернули деньги потерпев…
Минтруда выявляет ИП, замешанные в махинациях с соцвыплатами

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]