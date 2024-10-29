Лжемебельщика приговорили к лишению свободы в Уральске

Житель Уральска открыл ИП и завуалировал свои преступные действия, арендовав помещение цеха якобы для производства мебели, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генеральную прокуратуру РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В социальных сетях, а также на различных интернет-платформах объявлений мошенник разместил информацию с предложением изготовления мебели.

Создавая видимость предпринимательской деятельности, приезжал домой к заказчикам, производил необходимые замеры и в последующем внушал доверчивым гражданам чувство уверенности в исполнении заказа.

Получив денежные средства за выполнение заказа, злоумышленник отправлял гражданам фотографии якобы приобретенной мебельной фурнитуры, а также уверял о наличии договоренностей с третьими лицами на закуп материала, тем самым вводил в заблуждение потерпевших, которые в дальнейшем не получали желаемую мебель.

В результате 7 потерпевшим причинен материальный ущерб в размере 8 633 000 тенге.

Подсудимый в суде вину не признал, ссылаясь на наличие гражданско-правовых отношений с потерпевшими.

Государственным обвинителем вина подсудимого была полностью доказана.

Виновный осужден к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы за мошенничество совершенное в крупном размере в отношении двух и более лиц.

Прокуратура Западно-Казахстанской области призывает жителей быть бдительными, убеждаться в достоверности результатов деятельности выбранного изготовителя и проверять отзывы о компании перед покупкой.

Ранее в Актау преступная пара под видом клинеров совершила восемь квартирных краж.