Клинеры обкрадывали клиентов в Актау

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Актау преступная пара под видом клинеров совершила восемь квартирных краж, передает Kazpravda.kz со ссылкой на новостной портал МВД

После обращения потерпевших в полицию, преступники по «горячим следам» были задержаны. Вина их доказывается изъятым похищенным имуществом и признательными показаниями.

Нарушителями оказались 39-летний ранее неоднократно судимый за кражи и хранение наркотиков мужчина и его 43-летняя знакомая. Оба взяты под стражу.

Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на проверку возможной причастности к другим аналогичным кражам. МВД рекомендует пользоваться услугами по уборке квартир только в проверенных клининговых компаниях с хорошей репутацией.