Клинеры обкрадывали клиентов в Актау

Преступники задержаны по «горячим следам»
В Актау преступная пара под видом клинеров совершила восемь квартирных краж, передает Kazpravda.kz со ссылкой на новостной портал МВД
После обращения потерпевших в полицию, преступники по «горячим следам» были задержаны. Вина их доказывается изъятым похищенным имуществом и признательными показаниями.
Нарушителями оказались 39-летний ранее неоднократно судимый за кражи и хранение наркотиков мужчина и его 43-летняя знакомая. Оба взяты под стражу.
Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на проверку возможной причастности к другим аналогичным кражам. МВД рекомендует пользоваться услугами по уборке квартир только в проверенных клининговых компаниях с хорошей репутацией.
«Самый простой способ обезопасить свое имущество – это контролировать весь процесс уборки. Если такой возможности нет, то лучше изначально вынести из помещения ценные вещи. Также актуален вариант с камерами видеонаблюдения. Если все же вы обнаружили после уборки пропажу ценностей, то необходимо сразу обратиться к персоналу и руководству клининговой компании. В случае если пропавшее имущество не возвращено и не найдено, то необходимо обратиться в полицию», – отметили в ведомстве.