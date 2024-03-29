Мадина Бегалиева – первая казашка с дипломом инженера-металлурга и одна из зачинательниц женского движения в стране
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Илья Пащенко
Мадина Кожбановна, чье 125-летие мы отмечаем в нынешнем году, родилась 19 марта 1899 года в ауле Килканды, расположенном невдалеке от Ханской Ставки – центра Букеевской Орды. С юных лет девочка проявляла незаурядные способности в учении и неудержимую тягу к знаниям. Видя успехи дочери – в шестилетнем возрасте Мадина уже могла свободно читать Коран, – ее родители, пусть и после некоторых колебаний, приняли единственно правильное решение: девочке стоит учиться дальше.